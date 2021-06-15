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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.28 itibarıyla 34 milyon 618 bin 154'e ulaştı.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 23.28 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 843 bin 709, ikinci doz aşı 13 milyon 774 bin 445 oldu.

Toplam doz miktarı, 34 milyon 618 bin 154 olarak gerçekleşti.

5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda paylaşılan verilere göre son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 428 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 905 bin 997 kişi aşı yaptırdı.

Ankara Şehir Hastanesinde 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla farklı meslek gruplarının aşılanmasına başlandı.

Günlük 8 bin aşılama kapasitesine sahip Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde tüm randevular alındı. Talebin daha da artması durumunda kapasitenin arttırılabileceği öğrenildi.

SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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