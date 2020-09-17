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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu, 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1351'e yükseldi.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 645 test yapıldı, 1771 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1342 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 262 bin 602'ye çıktı.

Test sayısı 8 milyon 855 bin 180, vaka sayısı 296 bin 391, vefat sayısı 7 bin 249 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1351, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koca, özetle şunları kaydetti:

- "Tedbirleri devam ettirirsek 1 hafta, 10 gün içinde stabilleşen Ankara'nın durumunun aşağı doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim"

- "Yatak doluluk oranı yüzde 51,6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66,3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33,6"

- "(Yoğun bakım yatak doluluk oranı) İzmir yüzde 72,5, Ankara yüzde 63,23, İstanbul ise yüzde 59,61 olarak görülüyor"

- "(Kovid-19) İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum"

- "Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken en erken uygulama için de tedarik teşebbüslerimizi başlattık"

- Bakan Soylu, valilerle salgının son durumunun ele alındığı toplantı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında şehirlerdeki son durumu ve salgın tedbirlerini kapsamlı şekilde ele aldı.

22 Ağustos'tan bu yana Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi.

Ülke genelinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetiminin yapılacak.

İllerde uygulanan tedbirler
Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadığı belirlenen 15 kişi, öğrenci yurduna konuldu.

Kayseri Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tesislerinde, kamu ve özel konaklama tesislerinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması başlatılması kararı aldı.

Trabzon'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kuralları ihlal edenlere toplam 3 milyon 71 bin 250 lira ceza uygulandı.

Gaziantep'te 1716 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Kocaeli'de tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 286 kişiye para cezası uygulandı.

Erzincan'da yapılan denetimlerde tedbirlerine uymayan 366 kişi ve 59 iş yerine para cezası uygulandı.

Kırklareli Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan ve denetimlerde yüksek puan alan işletmelere "Yıldızlı İşletme" belgesi takdim ediliyor.

Adıyaman'da 56 evde karantina uygulaması başlatıldı, Gümüşhane'de işlek cadde ve sokaklarda 18 Eylül'den itibaren sigara içilmesi yasaklandı.

Denizli'de HES kodu olmadan şehirler arası yolcu kabul eden iki otobüse, 10 gün seferlerden men cezası verildi.

Antalya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken kız çocuğuyla Konyaaltı sahilinde yakalanan kadın, psikiyatri servisinde tedaviye alındı.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 15 günde 2 bin 155 kişiye idari para cezası uygulandı, 44 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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