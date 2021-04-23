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TURYİD Başkanı Kaya Demirer: Kısa çalışma ödeneği için müteşekkiriz

Demirer: "Kısa çalışma ödeneğinin yürürlüğe girmesi için alınan karar, sektörümüz için erken bayram hediyesi oldu." dedi.
TURYİD Başkanı Kaya Demirer: Kısa çalışma ödeneği için müteşekkiriz

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uygulamasının tüm sektörlerde nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayacak şekilde devam etme kararı, hem çalışan kesim için büyük bir müjde hem de işveren için kalifiye elemanlarını kaybetme riskini azaltan bir unsur olmuştur." açıklamasını yaptı.

Demirer, Kısa Dönem Çalışma Ödeneği'nin devam etmesi yönünde alınan karar doğrultusunda değerlendirmede bulundu

Demirer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, KÇÖ uygulamasının tüm sektörlerde nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayacak şekilde devam etme kararı, hem çalışan kesim için büyük bir müjde hem de işveren için kalifiye elemanlarını kaybetme riskini azaltan bir unsur olmuştur." ifadelerini kullanan Demirer, "KÇÖ’nin yürürlüğe girmesi için alınan karar, sektörümüz için erken bayram hediyesi oldu. Sektörümüz adına müteşekkiriz." dedi.

Ülkenin olağanüstü günlerden geçtiğini belirten Demirer, "Bu süreçleri dayanışma içinde atlatacağımıza inanarak, sektör olarak bizler de Ramazan Bayramı dönemine kadar en sert tedbirler ile kapanma ve hemen akabinde normalleşme süreci ile turizm sezonuna hazır girmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirer,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin, "Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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