TÜSEV’den Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu

TÜSEV'den hayırseverlik raporu: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın “Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu” çıktı. İlki 2006’da yayınlanan, ikincisi ise 2016’da çıkan raporun üçüncü ve sonuncusu geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sunuldu.

TÜSEV hayırseverlik raporu na göre, Türkiye'de vatandaşların kurumlara, STK'lara ve ihtiyaç sahiplerine yaptığı maddi yardımlar düşüştü.

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı ( TÜSEV ) “ Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu ”nun üçüncüsünü çıkardı. İlki 2006’da yayınlanan, ikincisi ise 2016’da çıkan raporun üçüncü ve sonuncusu geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sunuldu.

2019’da gerçekleştirilen saha çalışmasında elde edilen bilgilerin derlenip toparlanmasından oluşan rapor, Türkiye’de bireysel bağışçılık ve hayırseverlik ile vatandaşların sivil toplum kuruluşlarına bakışı ve katılımı konularında çok çarpıcı veriler içeriyor. Rapor ayrıca 2006’dan günümüze bu konularda yaşanan değişime de ışık tutuyor.

Vatandaş yardımını aracıyla değil doğrudan ulaştırmak istiyor

Yazarları Prof. Ali Çarkoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi S. Erdem Aytaç olan rapora göre, Türkiye’de bireyler bağış ve yardımlarını ihtiyaç sahiplerine bir kuruluş aracılığıyla değil, doğrudan ulaştırmayı tercih etmeyi sürdürüyor.

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Doğrudan yardım yerine yardımlarını ilgili kuruluşlara bağış yoluyla gerçekleştirmeyi isteyenlerin oranı yüzde 10’u geçmiyor.

Bu tercihin sebepleri olarak önceki araştırmalarda olduğu gibi “yapılan yardım miktarının azlığı”, “düzenli olarak yapılmaması” ve “güven duyulmaması” öne çıkıyor.

Öncelikle devletin görevi olarak görülüyor

Rapora göre, vatandaşlar, yoksulların sorunlarını çözme konusunda ağırlıklı olarak devleti sorumlu görüyor, bunların devletin görevi olduğunu düşünüyor. Önceki 2 araştırmada da bu görüş ağır basmıştı.

En çok kamudaki bağış kutularını tercih ediyoruz

Raporda yer alan verilere göre, Türkiye’de bireylerin son 12 ayda bağış yapmak için tercih ettikleri araçlar arasında “kamusal alanda karşılaştıkları bağış kutuları”, “nakit para” ile “bağıştan” sonra en yüksek tercih edilen araç oldu.

Akrabaya yardım ilk sıralarda

Her 10 kişiden 4’ü geçtiğimiz bir yıl içinde akraba, komşu ya da başka bir ihtiyaç sahibine doğrudan enformel yardımda bulundu. Her tür enformel yardım içerisinde ayniden nakdi yardımlara doğru bir kayış gözleniyor.

Dilencilere yardım: Her 10 kişiden 4’ü…

TÜSEV araştırmasına göre, enformel yardımların ayrılmaz bir parçası Türkiye şartlarında bir de dilencilere yapılan yardımlar. Toplam yardımlar içinde dilencilere yapılan yardımlar 2004’ten bu yana önemini korumaya devam ediyor. Dilencilere para verenlerin oranı 2019’da diğer yıllara göre bir miktar azalsa da halen her 10 vatandaştan dördü dilencilere para veriyor.

Kimi farklı ülkelerdeki gözlemlerle çelişen bir şekilde Türkiye’de vatandaşların çoğunluğu dilencilerin durumu için devleti veya başkalarını sorumlu görmüyor.

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