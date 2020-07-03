TYB Şeref Başkanı Doğan Ankara hakkında söylenenlere tepki gösterdi!

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan “Ankara önemsiz bir yerdi, başkent yapıldıktan sonra yoktan var edildi” iddiasının saçma olduğunu söyleyerek, Ankara’nın tarih boyunca coğrafi açıdan çok önemli ve merkezi bir şehir olduğunu belirtti.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan , Türkiye Yazarlar Birliği tarafından gerçekleştirilen “Şehir Okumaları” programına konuşmacı olarak katıldı. Doğan, Cumhuriyet’ten sonra oluşturulan “ Ankara önemsiz bir yerdi, başkent yapıldıktan sonra yoktan var edildi ” iddiasının saçma olduğunu söyleyerek, kadim Ankara’nın; güçlü halk kültürü, musiki ve sivil mimarinin merkezi olduğunu aynı zamanda camiler ve mescitler şehri olduğunu söyledi.

İTİBAR SUİKASTINA MARUZ BIRAKILDI

Doğan; Ankara’nın tarihi, kültürü, coğrafyası ve sosyolojisi hakkında internet üzerinden Mehmet Önder Karakaş’ın sorularını cevaplandırdı. TYB'nin instagram hesabından canlı olarak yayınlanan söyleşide konuşan Doğan, Ankara’nın Anadolu’nun tam ortasında olması sebebiyle tarih boyunca coğrafi açıdan çok önemli ve merkezi bir şehir olduğunu belirtti. Köklü bir şehir olan Ankara’nın bir itibar suikastına maruz bırakıldığının altını çizen Doğan, Ankara’nın Frigler ve Roma dönemlerinde de mühim bir merkez oluşunun yanı sıra Bizans-Arabistan ticaretinin de kavşak noktalarından biri olduğunun altını çizdi.

BİR DÖNEM AHİLER YÖNETTİ

Selçuklular döneminde Ankara’nın şehzade sancağı vazifesi görmüş olduğunu vurgulayan Doğan, tüm bu tarihî süreçler sonucu ortaya çıkan medeniyet ve kültür mirasının soyut ve somut görünümlerinden bahsetti. Bir dönem Ankara’yı ahi şeyhlerinin yönettiğini ve şehirde ahilik kültürünün yakın zamanlara kadar hâlâ izlerinin silinmediğini söyleyen Doğan, ekonomik anlamda tiftik keçisinin Ankara’yı önemli bir merkez kıldığını ve bunların yanı sıra Ankara’nın güçlü halk kültürü, musiki ve sivil mimari merkezi olduğunu belirtti.

“ANKARA’NIN KENT OLMASINI İSTEMEM”

Batı Türkçesinde “kent” kavramının esasen “köy” demek olduğunu ifade eden D. Mehmet Doğan,” Ankara’nın kent olmasını değil şehir kalmasını isterim. Yapılacak kültürel, sosyal, mimari çalışmalarla Ankara’nın kadim kültür mirasının güçlendirilmesi gerekir” diye konuştu.

“YOKTAN VAR EDİLMEDİ”

Cumhuriyet’ten sonra oluşturulan “Ankara önemsiz bir yerdi, başkent yapıldıktan sonra yoktan var edildi” iddiasının saçma olduğunun belirten Doğan, yeni Ankara’nın, kadim Ankara’nın inkârı üzerine kurulmak istendiğinin altını çizdi.

“KÜLTÜR VE MEDENİYET MERKEZİYDİ”

Kadim Ankara’nın, mütevazı, iddiasız ama esaslı bir kültür ve medeniyet merkezi olduğunu belirten Doğan, şehrin Anadolu’nun manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli ile bütünleştiğini, Osmanlı devletinin kuruluşunda ve İstanbul’un fethinde oynadığı önemli rol ve Milli Mücadele’nin merkezi olmasının Ankara'yı öne çıkardığını söyledi.

ŞEHİR KİMLİĞİ YOK SAYILDI

Kadim Ankara’nın, camiler ve mescitler şehri olduğunu, yeni bir Ankara meydana getirmek isteyenlerin mabedsiz şehir kurmak iddiasıyla şehir kimliğini yok saydıklarını, bu sapmanın 1950’lerden itibaren düzeltilmeye çalışılarak köklü ve modern şehir kimliğinin oluşturulmasına önem verildiğini belirtti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA