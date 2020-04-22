  • BIST 98.863
  • Altın 382,757
  • Dolar 6,9766
  • Euro 7,5791
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Ulus, 100. yıl anısına kırmızı beyaza büründü

Ulus semtinde bundan tam 100 yıl önce ilk TBMM’nin açıldığı tarihi bina ile Cumhuriyet Caddesi, kırmızı beyaza büründü. 
Ulus, 100. yıl anısına kırmızı beyaza büründü

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı kutlamaları ve 23 Nisan etkinlikleri bu yıl yapılamayacak. 

Meclisin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan coşkusu evde yaşanılacak. 

20200421_163522.jpg

İLK MECLİS’İN AÇILDIĞI BÖLGE TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Kutlamaların salgın dolayısıyla evde yapılacak olmasına rağmen 100 yıl önce ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı bölge Türk bayraklarıyla donatıldı. Altındağ Ulus semtindeki 1. ve 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ile Cumhuriyet Caddesi kırmızı beyaza büründü. Renkli anlar muhabirimizin objektifine yansıdı.   

20200421_163742.jpg

ANKARA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ

Öte yandan Mansur Yavaş Başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar için 25 ilçede, 10 turistik gezi aracındaki animasyon ekipleriyle gösteriler düzenleyecek, çocuk şarkıları çalacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan programa göre, 10 turistik gezi aracı, merkez dahil 25 ilçede cadde cadde dolaşarak çocuk şarkıları çalacak. Üstü açık araçlarda yer alan animasyon ekibi de gösterileriyle çocuklara eğlenceli saatler yaşatacak.

Araçlar, Türk bayraklarıyla donatılacak ve ilçelerden dönüldükten sonra saat 21.00'da ulusal düzeydeki kutlamalara eşlik edilecek, İstiklal Marşı Başkentlilerle hep birlikte seslendirilecek.

20200421_164124.jpg

25 İLÇEYİ GEZECEK

Merkez ve çevre ilçelerde 23 Nisan'da 08.00-23.00 saatleri arasında 70 cadde ve bulvarda dolaşacak gezi araçları ile yapılacak renkli programın saatleri şöyle:

"Evren: 11.00,

Şereflikoçhisar: 13.00,

Bala: 16.00,

Gölbaşı: 17.30,

Çamlıdere: 11.00,

Kızılcahamam: 13.00,

Kahramankazan: 16.00,

Sincan: 21.00,

Nallıhan: 11.00,

Beypazarı: 14.30,

Güdül: 17.30,

Ayaş: 19.00,

Kalecik: 11.00,

Çubuk: 13.00,

Akyurt: 16.00,

Pursaklar: 18.00,

Altındağ: 21.00,

Çankaya: 21.00,

Yenimahalle: 21.00,

Keçiören: 21.00,

Haymana: 11.00,

Polatlı: 13.00,

Etimesgut: 21.00,

Elmadağ: 11.00,

Mamak: 21.00."

20200421_164006.jpg
OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?21 Nisan 2020 Salı 19:05
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 21 Nisan 2020 - ASKİ21 Nisan 2020 Salı 09:09
  • Sincan Belediyesinde öncelikler yardım21 Nisan 2020 Salı 03:29
  • Fideler toprakla buluşmaya başladı21 Nisan 2020 Salı 02:30
  • Altınlarınızı satmayın21 Nisan 2020 Salı 01:30
  • “Ev Okul Değildir!”21 Nisan 2020 Salı 00:31
  • Şiirlerde Tasavvuf Etkisi – Bulmak21 Nisan 2020 Salı 00:02
  • 2020 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?20 Nisan 2020 Pazartesi 16:45
  • 2020 Diyanet, Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi20 Nisan 2020 Pazartesi 16:25
  • Aşıklardan ‘Korona’ atışması20 Nisan 2020 Pazartesi 16:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti