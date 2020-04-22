Ulus, 100. yıl anısına kırmızı beyaza büründü

Ulus semtinde bundan tam 100 yıl önce ilk TBMM’nin açıldığı tarihi bina ile Cumhuriyet Caddesi, kırmızı beyaza büründü.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı kutlamaları ve 23 Nisan etkinlikleri bu yıl yapılamayacak.

Meclisin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan coşkusu evde yaşanılacak.

İLK MECLİS’İN AÇILDIĞI BÖLGE TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Kutlamaların salgın dolayısıyla evde yapılacak olmasına rağmen 100 yıl önce ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ’nin açıldığı bölge Türk bayraklarıyla donatıldı. Altındağ Ulus semtindeki 1. ve 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ile Cumhuriyet Caddesi kırmızı beyaza büründü. Renkli anlar muhabirimizin objektifine yansıdı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ

Öte yandan Mansur Yavaş Başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi , koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar için 25 ilçede, 10 turistik gezi aracındaki animasyon ekipleriyle gösteriler düzenleyecek, çocuk şarkıları çalacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan programa göre, 10 turistik gezi aracı, merkez dahil 25 ilçede cadde cadde dolaşarak çocuk şarkıları çalacak. Üstü açık araçlarda yer alan animasyon ekibi de gösterileriyle çocuklara eğlenceli saatler yaşatacak.

Araçlar, Türk bayraklarıyla donatılacak ve ilçelerden dönüldükten sonra saat 21.00'da ulusal düzeydeki kutlamalara eşlik edilecek, İstiklal Marşı Başkentlilerle hep birlikte seslendirilecek.

25 İLÇEYİ GEZECEK

Merkez ve çevre ilçelerde 23 Nisan'da 08.00-23.00 saatleri arasında 70 cadde ve bulvarda dolaşacak gezi araçları ile yapılacak renkli programın saatleri şöyle:

"Evren: 11.00,

Şereflikoçhisar: 13.00,

Bala: 16.00,

Gölbaşı: 17.30,

Çamlıdere: 11.00,

Kızılcahamam: 13.00,

Kahramankazan: 16.00,

Sincan: 21.00,

Nallıhan: 11.00,

Beypazarı: 14.30,

Güdül: 17.30,

Ayaş: 19.00,

Kalecik: 11.00,

Çubuk: 13.00,

Akyurt: 16.00,

Pursaklar: 18.00,

Altındağ: 21.00,

Çankaya: 21.00,

Yenimahalle: 21.00,

Keçiören: 21.00,

Haymana: 11.00,

Polatlı: 13.00,

Etimesgut: 21.00,

Elmadağ: 11.00,

Mamak: 21.00."



OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-