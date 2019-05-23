Ümit Özat'tan skandal sözler: Orucun telafisi var!

Adana Demirspor teknik direktörü Ümit Özat, yabancı uyruklu Müslüman futbolcu Mickael Pote'ye oruç tuttuğundan dolayı haddini aşan tepki gösterdi.

Adana Demirspor teknik direktörü Ümit Özat, yaptığı skandal açıklamayla tepki topladı.

Adana Demirspor teknik direktörü Özat, 'Spor toto 1. Lig play-off' ilk maçında Adana Demirspor'un Hatayspor'la berabere kalmasının ardından oruç tutan Müslüman futbolcu Mickael Pote'ye 'Bir gün tutma arkadaş zor bir şey değil ki' şeklinde skandal bir tepki gösterdi.

Yaptığı açıklamada Müslüman Futbolcu Pote'ye tepki gösteren Özat, din ve vicdan hürriyetine karşı maksadını aşan skandal bir açıklamada bulundu.

Müslüman futbolcu Pote'ye oruç tutmaması yönünde skandal baskı yapan Özat, şu açıklamayı yaptı: