Ümit Özat'tan skandal sözler: Orucun telafisi var!

Adana Demirspor teknik direktörü Ümit Özat, yaptığı skandal açıklamayla tepki topladı.
Adana Demirspor teknik direktörü Özat, 'Spor toto 1. Lig play-off' ilk maçında Adana Demirspor'un Hatayspor'la berabere kalmasının ardından oruç tutan Müslüman futbolcu Mickael Pote'ye 'Bir gün tutma arkadaş zor bir şey değil ki' şeklinde skandal bir tepki gösterdi.
Yaptığı açıklamada Müslüman Futbolcu Pote'ye tepki gösteren Özat, din ve vicdan hürriyetine karşı maksadını aşan skandal bir açıklamada bulundu.
Müslüman futbolcu Pote'ye oruç tutmaması yönünde skandal baskı yapan Özat, şu açıklamayı yaptı:
Pote'nin durumu ortada. Oruç tutma dememize rağmen maalesef. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle birebir konuşacağım. Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir. Bizler Müslümanız elhamdülillah. Sen burada 20 taraftara maddi manevi emek harcayan taraftara takım arkadaşlarına bizlere. Bir gün tutma arkadaş zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynanmasına müsade etmem. Biraz daha duyarlı olmak lazım. Bugün mağlup olabilirdik. Kim der Pote oruç, Ahmet Oruç, Mehmet oruç"
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