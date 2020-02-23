Van'daki depremin bilançosu artıyor

Süleyman Soylu Van'da meydana gelen deprem sonrası 8 kişinin öldüğünü 21 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İran'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem Van'ı da salladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İran'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısına geçti.

8 ÖLÜ 21 YARALI

İçişleri Bakanı Soylu, İran'daki depremin ardından Van'ın Başkale ilçesinde 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

ENKAZ ALTINDA OLANLAR VAR

Soylu yaptığı açıklamada "(İran'daki deprem) AFAD ekiplerimiz Van Özpınar köyüne ulaştı, diğerlerine ulaşmak üzere. Enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu belirtiliyor. 21 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.