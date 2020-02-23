Van'daki depremin bilançosu artıyor

İran'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem Van'ı da salladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İran'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısına geçti.
8 ÖLÜ 21 YARALI
İçişleri Bakanı Soylu, İran'daki depremin ardından Van'ın Başkale ilçesinde 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.
ENKAZ ALTINDA OLANLAR VAR
Soylu yaptığı açıklamada "(İran'daki deprem) AFAD ekiplerimiz Van Özpınar köyüne ulaştı, diğerlerine ulaşmak üzere. Enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu belirtiliyor. 21 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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