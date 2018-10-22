Bağlum'da bedava kaynak suyu için uzun araç kuyrukları oluşuyor

Başkent Bağlum’da boş bir tarlada bulunan çeşmeye içme suyu doldurmak için akın eden vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturarak saatlerce sıra bekliyor.

Bağlum’da boş bir tarlada bulunan çeşmeye içme suyu doldurmak için akın eden vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturarak saatlerce sıra bekledi.

Keçiören’e bağlı Bağlum semtinde boş bir tarlada bulunan çeşmeye akın eden vatandaşlar ellerindeki boş su şişelerini doldurabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Araçlarla uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar sıranın kendilerine gelmesi için 4 saate yakın bir süre sırada bekledi.

Damacana su fiyatlarını pahalı bulan birçok vatandaş, tasarrufu bu tür doğal kaynak sularında bulduklarını belirterek çeşmeden akan su için, “Hem bedava hem de daha lezzetli” dedi.

ÇARE; DOĞAL SU KAYNAKLARINDA

Keçiören Bağlum’da doğal bir kaynaktan akan içme suyu için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar objektiflerimize yansıdı. Damacana su fiyatlarının artış göstermesi ile birlikte çareyi Başkent’teki doğal su kaynaklarında arayan vatandaşlar, getirdikleri su şişelerini doldurabilmek için saatlerce sıra bekledi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bağlum’da boş bir tarlada bulunan çeşmeden içme suyu doldurabilmek için araçlarla sıraya giren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Onlarca araç çeşmeden su doldurabilmek için saatlerce sıra bekledi. Çeşme Başı diye adlandırılan bölgeden çıkan kaynak suyunun hazır sulardan dahi daha kaliteli ve lezzetli olduğunu iddia eden vatandaşlar, damak tadına uygun suyun bu bölgeden çıktığını belirtti.

İÇME SUYU GİDERİ, NORMAL SU TÜKETİMİNİ GEÇİYOR

Birçok vatandaş damacana su fiyatlarının pahalı olmasından yakınarak şu ifadeleri kullandı, “Damacana su fiyatları pahalılık gösteriyor. 14 liraya damacana su satan firmalar var. Ortalama bir aile haftada 2 tane damacana su tüketiyor. Ayda ise 8 tane damacana su yapıyor. Aylık içme suyu gideri ise 100 lirayı buluyor. Evdeki normal su tüketimi bile bu kadar masraflı olmuyor. Bu yüzden bizde buradaki doğal çeşmeyi tercih ediyoruz.”

4 SAAT BEKLEDİLER

Bazı vatandaşlar çeşmedeki sıra yüzünden saatlerce beklediklerini belirterek, “Buraya saat 15.30 gibi geldik ve yaklaşık 4 saattir sıra bekliyoruz. Önümüzde 25’e yakın araç vardı. Sıra yavaş ilerliyor çünkü vatandaşlar evde kap-kacak ne buldularsa su doldurmak için getiriyorlar. Bu da uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

ÇEŞMEYİ YAPTIRANA DUA ETTİLER

Minibüs ve kamyonet tarzı büyük araçlarla gelen vatandaşlar ise doldurdukları içme sularının yaklaşık 3 ay yettiğini söyleyerek, suyun çekilen zahmete değdiğini belirtti. Akşam saatlerinde dahi araç kuyruğunun uzadığı objektiflerimize yansırken, çeşmeyi yaptıran tarla sahibine vatandaşlar, “Bu çeşmeyi yaptıran bu tarlanın sahibiymiş. Önceden bu bölgelerde köyler olduğu için maddi durumu iyi bir vatandaş bölgede ikame eden vatandaşların isteği üzerine bu çeşmeyi yaptırmış. Gazeteniz aracılığıyla bu hayırsever vatandaşa teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun” diyerek bol bol dua ettiler.



Emrah Özcan/HABERVAKTİM