Vergi ödeyeceklere Başkandan uyarı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, emlak ve çevre temizlik vergisinin 1’inci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.

Başkan Demirbaş, yaptığı açıklamada, vergilerin, belediye hizmet binasında bulunan veznelerden, posta hesabından ya da internet üzerinden ödenebileceğini söyledi.

Mükelleflerin ‘www.cubuk.bel.tr ’ adresinden e-belediye sisteminin borç sorgulama bölümünde kimlik numaralarını girerek kredi kartıyla da borçlarını yatırabileceklerini ifade eden Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

‘’Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, kredi kartıyla ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. Online hizmet ve veznelerin yanı sıra emlak vergisi ile çevre ve temizlik vergisi ödemeleri 226467 numaralı posta çeki numarasından ve Ziraat Bankası Çubuk Şubesi 42529239/5001 numaralı hesaptan gerçekleştirilebilir. Yatırılan vergilerin her kuruşu hizmet olarak Çubuk’a geri dönecektir.’’

Başkan Demirbaş, belediyenin 0312 837 10 73 /140-143-145-148 numaralı telefonlarını arayan herkesin vergi numaralarını ve borçlarını sorgularken, beyannameye ilişkin de bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.

