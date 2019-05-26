  • BIST 86.072
  • Altın 251,367
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Vergi ödeyeceklere Başkandan uyarı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, emlak ve çevre temizlik vergisinin 1’inci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.
Vergi ödeyeceklere Başkandan uyarı

Başkan Demirbaş, yaptığı açıklamada, vergilerin, belediye hizmet binasında bulunan veznelerden, posta hesabından ya da internet üzerinden ödenebileceğini söyledi.

Mükelleflerin ‘www.cubuk.bel.tr ’ adresinden e-belediye sisteminin borç sorgulama bölümünde kimlik numaralarını girerek kredi kartıyla da borçlarını yatırabileceklerini ifade eden Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

‘’Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, kredi kartıyla ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. Online hizmet ve veznelerin yanı sıra emlak vergisi ile çevre ve temizlik vergisi ödemeleri 226467 numaralı posta çeki numarasından ve Ziraat Bankası Çubuk Şubesi 42529239/5001 numaralı hesaptan gerçekleştirilebilir. Yatırılan vergilerin her kuruşu hizmet olarak Çubuk’a geri dönecektir.’’

Başkan Demirbaş, belediyenin 0312 837 10 73 /140-143-145-148 numaralı telefonlarını arayan herkesin vergi numaralarını ve borçlarını sorgularken, beyannameye ilişkin de bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baraj Doluluk Oranları 26 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ26 Mayıs 2019 Pazar 08:28
  • Elektrik Kesintisi 26 Mayıs 2019 Ankara - Başkent EDAŞ26 Mayıs 2019 Pazar 08:27
  • Su Kesintisi 26 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ26 Mayıs 2019 Pazar 08:26
  • Karşıyaka’da Ramazan huzuru25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:40
  • Pursaklar'da çocuk iftarı25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:36
  • Mamak'lı gençler 16.kez kemer kuşandılar25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:32
  • Keçiören’de Elazığ günü25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:22
  • Kick boksçulardan Enver Demirel'e ziyaret25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:16
  • Büyükşehir'den tasarruf Araçlar azaltılıyor25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:14
  • Yenimahalle'de KPSS kampı başlıyor25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti