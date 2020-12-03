Vurulacak hedefleri darbeci pilotlara ileten eski yüzbaşı cezasız kalmadı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, vurulacak hedefleri telsizle havadaki darbeci pilotlara ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıklarının güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan eylemleri cezasız kalmadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere ilişkin hazırladığı iddianameye göre, darbe girişimini 143. Filo'dan yöneten örgütün sözde sivil imamları Adil Öztürk, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile cuntacı komuta kademesi, vurulmasına karar verilen yerleri Ahmet Özçetin ve Mehmet Fatih Çavur'a bildirdi.

Özçetin ve Çavur da bu talimatları 141. Filo'da bulunan Ahmet Tosun ve Mustafa Mete Kaygusuz'a bildirdi. Havadaki uçaklarla telsiz bağlantısının sağlandığı DESK diye tabir edilen yerde bulunan Tosun ve Kaygusuz, vurulacak hedefleri ve koordinatlarını havadaki uçaklara iletti.

Darbe girişiminin bastırılmasından bir gün sonra Akıncı Üssü'ndeki lojmanlardan kaçarken otobanda yakalanan Mustafa Mete Kaygusuz, bu esnada cep telefonunu parçaladı.

Savcılık sorgusunda örgütle bağlantısı ve darbeye ilişkin itiraflarda bulunan Kaygusuz, 1996 yılından beri FETÖ ile irtibat halinde olduğunu söyledi.

Örgütün kendisini kullandığını ve pişman olduğunu beyan eden Kaygusuz, "15 Temmuz'da yaşanan olaylardan sonra örgütün ne kadar tehlikeli ve sinsi olduğun anladım." dedi.

Kaygusuz, şunları aktardı:

"Saat 22.30 sularında kuleye geçtim. Yeni gelen hedef koordinatlarını uçaklara bildirmekle görevlendirildim. Bu koordinatların emri, harekat komutanımız Albay Ahmet Özçetin'den çıktı. Koordinatları telsizden havadaki pilotlara aktardım. 'Emniyet binasını vurun, tahrip edin, emniyet binasına atış yapıldı mı? İkinci bir bomba atılsın', 'Genelkurmay ve Kızılay'da kırılacak cam kalmasın', 'TOMA'lara top taarruzu serbest' ses kayıtları bana aittir."

Mahkemede inkar etti

Davanın 11 Eylül 2017'deki duruşmasında hakim karşısına çıkan Kaygusuz, savcılık ifadesi ile telsiz kayıtlarını inkar etti.

Pilotlara bombalama talimatlarının verildiği ses kayıtların kendisine ait olmadığını savunan Kaygusuz, "Sesler, benim sesime benzeyebilir veya benzetilebilir ama ben 15 ve 16 Temmuz'da, iddianamede dökümü yapılan konuşmaları yapmadım. Bunlar bana ait değil." iddiasında bulundu.

Mustafa Mete Kaygusuz, mahkeme başkanının "Niye görüşmelerde Kaygusuz ismi geçmiş?" sorusuna da "Bilemiyorum başkanım. Herhangi bir fikrim yok." demekle yetindi.

Mahkeme başkanının, "O konuşmalardaki hedefler de vurulmuş, Meclis'e, Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Külliye'ye uçaklar tarafından bomba atılmış." değerlendirmesi üzerine Kaygusuz, "Ses bana benziyor ama ben değilim. Düzenleme yapmış olabilirler." diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Kaygusuz, "darbeyi anlayana kadar yaptığı her şeyin terörle mücadele harekatı kapsamında olduğunu" söyleyerek, "Bana verilen sözlü emirler doğrultusunda ve terörle mücadele harekatı bilgisiyle yaptım." dedi.

Telsiz kayıtları

Kaygusuz'un darbeci pilotlar ile arasında geçen telsiz görüşmelerinden bir kısmı şöyle:

Mustafa Özkan: "Aslan-4 2 numara için koordinat tekrar eder misiniz 2250 feet."

Kaygusuz: "39558473 kuzey, 32479125 doğu."

Özkan: "Aslan-4 2 aldı."

Kaygusuz: "Kaçak saray üzeri mach üstü geçiş her iki koordinatta mach üstü geçiş 3. koordinatı da veriyorum."

Kaygusuz: "İrtifa 850 feet 852 feet."

İlhami Aygül: "Tekrar ediyorum, Aslan-4 1 numara 3956.9288 3249.8214 irtifa 852."

Kaygusuz: "850 52 GBU-10 atış serbest."

Aygül: "GBU-10 atış serbest alındı."

Kaygusuz: "Müteakiben diğer koordinatlardan mach üstü geçiş serbest"

Aygül: "Aslan-4"

Kaygusuz: "Emniyet binasının arkası atış yapılacak yer."

Aygül: "Kurt filo Aslan-4 emniyet binasının önünde çatışma takip ediyoruz çatışma."

Kaygusuz: "Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin."

Aygül: "Anlaşıldı çatışma olan bölgeye atış yapıyoruz mutabık mıyız?"

Kaygusuz: "Tamamen mutabıkız, emniyet binasına atış yapın, emniyet binasına."

Aygül: "Anlaşıldı emniyet binası Ankamall'ın yanındaki ilk bina mı ikinci bina mı? Biz çatışmayı takip ediyoruz, çatışma olan bölgeye atış edebiliriz."

Kaygusuz: "Yoğun ateş edilen yere ateş yapın, yoğun ateş edilen yere çatışmanın olduğu yere Aslan-4."

Aygül: "Anlaşıldı emniyet binasından yola doğru ateş açılıyor, emniyet binası bölgesine biz ateş açıyor atış yapıyoruz."

Kaygusuz: "Emniyet binasını tahrip serbest, bina kare."

Aygül: "Emniyet binası kare bina mutabık mıyız?"

Kaygusuz: "Tekrar edin."

Aygül: "Emniyet binası kare bina, mutabık mıyız kare?"

Kaygusuz: "İkaz edeceğim çatışmanın olduğu yer emniyet binası bilgi."

Aygül: "Anlaşıldı çatışmanın olduğu bölgede emniyet binası tarafına ateş ediyoruz."

Kaygusuz: "Mutabıkız iki bomba."

Kaygusuz: "Aslan-4 filo."

Aygül: "Filo aslan 4"

Kaygusuz: "Emniyet binasına atış yaptınız mı?"

Aygül: "Takip yazdıracağım."

Kaygusuz: "Emniyet binasına atış yaptınız mı?"

Aygül: "İki dakika sonra taarruz olacak"

Kaygusuz: Biraz acele edelim, bir bomba daha.

Aygül: "Anlaşılmadı."

Kaygusuz: "Bir bomba daha atıyoruz oraya."

Aygül: "Aslan-4 çatışma bölgesine iki bomba atacam."

Kaygusuz: "Aslan 4-2 numara şahin 1-2 söyleyiniz kuzey batıya dönsünler genelkurmay üzerinde chacp başlasınlar"

Kaygusuz: "Aslan-4 Bir numara atış oldu mu?"

Mustafa Özkan: "1 numara 5 saniye içinde atış olacak?"

Kaygusuz: "Bileğinize kuvvet."

Kaygusuz: "Aslan-4 2 numara kaçak sarayın koordinatını şahin 2'ye iletin, yakıt bitene kadar mach üstü geç üzerinden."

Özkan: "Aslan-4 2 numara şahin 2'ye kaçak saray koordinatını ikaz edecek mutabık mıyız?"

Kaygusuz: "Mutabık yakıt bitene kadar mach üstü geçiş serbest şahin 2'ye."

Özkan: "Anlaşıldı koordinatı ikaz eder misiniz?"

Kaygusuz: "3955.8473 kuzey 3247.9125 doğu 2250 feet (koordinat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)"

Özkan: "Anlaşıldı ikaz ediyorum şahin 2'ye."

Aygül: "Kurt filo Aslan-4."

Kaygusuz: "Aslan-4 devam edin."

Aygül: "Emniyet çatışma bölgesine iki bomba atıldı. Mach üstü geçiş için koordinat alabiliriz."

Özkan: "Hocam ben aldım koordinatı."

Kaygusuz: "Aslan-4 ikaz edeceğim bombalar hedef üzerinde mutabık mıyız?"

Aygül: "Eee bombalar hedefte şu an taarruz için mach üstü geçiş için taarruz için beklemekteyiz."

Kaygusuz: "İrtifalı tırmanın ikaz edeceğim."

Ekrem Aydoğdu: "Şahin-1 Aslan-1."

Adem Kırcı: "Aslan-1 Şahin-1 devam edin hocam."

Aydoğdu: "Hocam bize koordinat verir misiniz?"

Kaygusuz: "Şahin-1 filo, Şahin-1 filo."

Kırcı: "Filo Şahin-1 devam edin"

Kaygusuz: "Genelkurmay ve Kızılay'da cam kaldı mı? Kalmayacak şekilde kırın hepsini."

- 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Mustafa Mete Kaygusuz, yargılama sonucunda, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ve 77 kişinin şehit edilmesi suçlarından sorumlu tutularak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaygusuz, ayrıca, 198 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.