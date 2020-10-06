Ya Karabağ! Ya Ölüm!

Karabağ! Ardından yaşlar döktüğümüz Karabağ! Yaslı öyküsüyle büyüdüğümüz Karabağ! İntikam yeminleri içtiğimiz Karabağ!

Can Azerbaycan büyük bir kararlılıkla hakkı olan Karabağ’ı elde etmek için büyük mücadeleler veriyor. Ermeni mezaliminin yıllardır soykırım ve zorbalıkla işgal edip, yönettiği Karabağ yakında İnşallah tüm bölgelerinde şanlı Azerbaycan bayrağıyla bizim olacaktır. Azerbaycan Bayrağını Karabağ’a dikeceğiz!

Her zaman bizlere yapılan zorbalığa, zalimliğe ve işgale susan hür dünya (!) bugün yine söz konusu hakkımızı almaya geldiğinde bülbül gibi şakıyor! Şaşırdık mı? Pek tabii hayır. Bugünün dünden farklı olduğunu zafer naralarımızla hepsine belleteceğiz! Dün Türk’ün sabrını sınayanların bugün bir tek söz dahi etmeye hakkı ve haddi yoktur.

Bebelerimizin gözlerini oyan, kızlarımıza tecavüz eden, işkencenin bin bir türlüsünü masum milletimize yapıp da bize soykırım yapıldı diye anıran eşeklere ‘’Çüşş!’’ deme vakti çoktan gelmiş hatta geçmektedir. Ermenistan 3 Milyon nüfusuyla hadsizce işgal ettiklerinin de ötesine geçerek sivil yerleşim yerlerini yıllardır vurmakla, ateşkesi defalarca bozmakla bu taarruzu haketmiştir!

Her bi tarafı sıkıştığında ‘’ağababaları’’na ağlayarak bu taaruzu geciktiren ermenistan bu defa ‘’ağababalarını’’ da çaresiz buldu. Türk’ün savaşta ne denli yiğitleştiğini yuvalarından fırlamış gözleriyle yıllar sonra görüyorlar. Askerleri cephede ‘’Türkler Geliyor…’’ diyerek ağlıyor. Akın akın cepheden kaçıyorlar. Kaçışın önünü alamayan komutanlar ermeni askerleri ayağından mevziilere zincirliyor. Ne oldu o kuru tehditleriniz, taciz ateşleriniz? Binlerce askeri birkaç gün içerisinde hiç oldu, gömülecek yerleri dahi yok! Şimdi seferberlik adı altında kocamış dayıları zorla cepheye sürüyor. İntikam gecikir ama asla yaşlanmaz! Bugünlerde yaşadığınız bu hezimetler Hocalı’da canını işkence ederek aldığınız masumların ahıdır…

Bugün yine cephede bir şey yapamayıp sivilleri hedef aldınız, Gence’yi vurdunuz. Savaş ahlakından nasibini alamamış ermenistan bundan sonra gözyaşı ve kandan nasibini alacaktır.

Karabağ’ı biz aldık, Ağrı’yı size bırakıyoruz diye gençlerinize göz kırpan siyasilerinize Mübariz İbrahimov’un selamını getirdik! Azerbaycan’ın yiğit askerleri her gün işgalden kurtardığı yeni bir bölgede şanlı bayrağımızı dikerek sizlere bol bol selam gönderiyor! Azerbaycan’ın yiğitleri hepsi bir Mubariz olmuş üstünüze üstünüze geliyorlar!

Dün gönüllü olarak yan yana omuz omuza Azerbaycan Türk’ü gardaşlarımızın yanında nasıl çarpıştıysak, bugün Türk milletinin aziz evlatları yine hazırdır!

Canımızla, kanımızla Karabağ için Azerbaycan için çarpışırız!

Muhsin Başkan, Karabağ’da katliam gerçekleştirildikten sonra yaptığı Karabağ Mitinginde; ‘’Karabağ hadisesi Azerbaycan’ın iç işleridir, karışamayız diyorlar. Hâlbuki Karabağ hadisesi Azerbaycan’ın iç işleri değildir! Orada katledilenler bizim soydaşlarımızdır. Mü’min mü’minin kardeşidir, onlar Müslümandır. Orada bir insanlık dramı varsa insan olarak da sorumluluğumuz vardır. Kars-Gümrü Antlaşması bizim müdahele haklarımızı doğurmaktadır! Bunun için de mecburiyetimiz vardır!’’ demişti.

Muhsin Başkanın delileri Alperenler olarak Karabağ’da şehadet şerbeti içmek için her daim hazır olduğumuzu belirterek YA KARABAĞ! YA ÖLÜM! Diyoruz.