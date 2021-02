Yaratılış yoktan var olmak

İnsanoğlu aciz güçsüz varlıklardan birisidir. Sadece Allah’ın izni ve inayeti ile bir şeyler yapan onun emrinin dışında hiçbir şeye gücü yetmeyen varlıktır. Allah kâinatı bir düzen haline koymuştur. Yaratmış ve sonunda da ölüm bizleri beklemektedir. Yaratılış Allah’ın sonsuz kudretinin en belirgin tezahürlerindendir. Yaratılışın sırlı ve dehşetli hikâyesinin peşine takılmak, insanın Rabbi karşısında ki aczini ikrar etmesi olduğu kadar, rububiyet ve ulûhiyet nurunun ne denli sonsuz ve inançsızların ağızları ile söndüremeyecekleri kadar muhteşem olduğunda kabulüdür.

Allah Teâlâ’nın herkesin kendi mizaç ve karakterine göre hareket edeceğini kitabında bildirmesinin yanı sıra bütün insanlar yaratılıştan sahip oldukları fıtrat bakımından aynıdır. İnsanın yaratılışının bir amacı varsa oda yaratıcısına boyun eğmektir. Çünkü Allah insanları ve cinleri sadece kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez ona boyun eğmiştir. Sonunda ancak ona döndürülüp götürüleceklerdir. Peygamber Efendimiz yaratılışla ilgili şöyle buyurmuştur; Allah Âdemi yeryüzünün her tarafından aldığı bir miktar topraktan yarattı. Bu sebeple Âdemoğulları renk ve tabiat yönünden yeryüzü kadar değişik şekillerde vücuda geldiler. Onlardan kimi kızıl kimi beyaz kimi siyah kimi de bunların karışımı melez kimi yumuşak kimi sert kimi kötü kimi de iyi huylu olarak dünyaya geldi. Allah bizleri kısım kısım oymak oymak olarak yarattı, şekillere ayırdı bunun bir tek sebebi olabilir, Buda Cenabı Allaha layık kul olabilmek onun emirlerini yerine getirmek yasaklardan kaçınmaktır. Kuranı Kerimde An dolsun biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu nutfe az bir su halinde sağlam bir karargâha ona rahmine yerleştirdik, sonra bu az suyu rahim duvarına asılan aşılanmış yumurta haline getirdik.

Alakayı bir et parçası yaptık, muğdayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere et giydirdik, nihayet onu bambaşka bir insan olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir. Mümin un Suresi Allah’a iman eden bir kimse için yaratılışın mahiyetinden çok gayesi önem arz etmektedir. Zira bir ölçüye ve dengeye göre yaratılan her şey insana eşsiz ve mükemmel bir yaratıcı olan Allah’ın varlığını ispat etmektedir. Şüphesiz yaratmakta emretmekte ona mahsustur. Allah Resulünün yaratılışla ilgili sözlerini bu çerçevede düşünmek gerekmektedir. Biz müminlerden bu dünya yaratılışımızın mahiyetine varıp doğruyu yanlışı ayırt etmeliyiz. Bizi yaratanı hiçbir zaman unutmamalıyız, Cenabı Allaha sonsuz şükür ve kul olabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.