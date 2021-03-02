  • BIST 1.532
  • Altın 403,287
  • Dolar 7,3018
  • Euro 8,7653
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Yasaklar kalktı, Kahramanmaraşlılar paçacılara akın etti

Kahramanmaraş’ta yasakların kalkmasıyla açılan restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı. Vatandaşlar, kahvaltı için paçacılara koştu.
Yasaklar kalktı, Kahramanmaraşlılar paçacılara akın etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir müşterilerine gel al ve paket servis ile hizmet veren Kahramanmaraş'taki lokantalar, saat 07.00 itibari ile müşteri kabul etmeye başladı. Bu iş yerlerinden biri olan paçacılar da müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kahramanmaraşlılar ise sabah erkenden kahvaltı için paçacıların yolunu tuttu.

BİSMİLLAH DEYİP BAŞLADIK

Paça ustası Süleyman Sünbül müşterilerini çok özlediğini belirterek, "Çok şükür yasaklarımız kalktı. Kurban olduğum Allah bir daha bizleri bu tür şeylere düşürmesin, hastalığımız üzerimizden atsın inşallah. Sabah iş yerini açar açmaz müşterilerimiz gelmeye başladı. Müşterilerimiz bizleri özlemiş, bizler de müşterilerimize hizmet etmeyi özledik. Bismillah diyerek başladık" dedi.

‘SİPARİŞ, YERİNDE YEME GİBİ OLUYOR’

Vatandaşlar, paçayı, paçacıda içmenin ayrı bir keyfi ve tadı olduğunu, yasaklar döneminde eve sipariş ettikleri paçanın gelene kadar ister istemez soğuduğunu belirterek yasakların kalkmasına çok sevindiklerini söyledi. Kahvaltı için arkadaşıyla paçacıya gelenlerden Emrah Başaran, "Kahramanmaraş'ta olmazsa olmazlardan bir tanesi paçadır. Çoğu insanımız da kahvaltıyı paçayla yapar zaten ve bu bir gelenektir. Yasak varken uzaktan sipariş verdik öyle bir tat almaya çalıştık ama yerinde gelip yediğimiz kadar olmadı. Ama ülke genelindeki Covid-19 salgını nedeniyle mecburen bu duruma uymak zorunda kaldık" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 yaşındaki Yağız, 90 kiloya ulaştı01 Mart 2021 Pazartesi 11:30
  • Sultangazi'de 2 kere kaza yaptı; alkollü çıktı28 Şubat 2021 Pazar 06:40
  • Ordu'da TIR devrildi, sebze- meyveler yola saçıldı28 Şubat 2021 Pazar 06:37
  • Dedesine ait arsadan geçen yolu, bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı28 Şubat 2021 Pazar 06:30
  • Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı28 Şubat 2021 Pazar 06:29
  • Komşuları alevlerin arasında son anda kurtardı28 Şubat 2021 Pazar 06:28
  • İnşaatın çatısına kişiyi polis ikna etti26 Şubat 2021 Cuma 23:17
  • Kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili takla attı26 Şubat 2021 Cuma 22:21
  • Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü26 Şubat 2021 Cuma 22:19
  • Bodrum Belediyesi'ndeki hurda malzemeler, MKE'ye teslim edildi26 Şubat 2021 Cuma 18:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti