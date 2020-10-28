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Yaşlı Dostu Belediye

Mamak Belediyesi, Mamak’ın 64 mahallesinde yüz güldürmeye devam ediyor.
Yaşlı Dostu Belediye

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insana doğrudan dokunan hizmetlerin de önemli olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyenin imkânlarının ve kapılarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu kaydetti. Uygulama başladıktan bu yana 260 kişiye evde bakım hizmeti verdiklerinin de altını çizen Köse, “ Bir belediyenin temel görevi kaldırım, asfalt, park, bahçe çalışmalarını layıkıyla yapmaktır. Bunun yanında gönül yapan, yüreklere dokunan sosyal belediyecilik çalışmalarını yapmak da gerekir. Söz verdiğimiz gibi her zaman Mamak’ta vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. İlçemizde kişisel bakıma ihtiyaç duyan yaşlılarımız bizden ekip talep ediyor, biz de bu ekiplerimizi yönlendirmek suretiyle yaşlımıza gerek kişisel bakım gerekse ev temizliği konusunda yardımcı oluyoruz. Yaşlılarımızın mutlu olduğunu görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor” diye konuştu.

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Sağlıkta örnek ve öncü belediye
Hem hastaların hem de hasta yakınlarının yaşama tutunması için umut olan Mamak Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri hem kadın hem de erkek olmak üzere bakım hizmeti ekibiyle ilçede ziyaret ettikleri vatandaşların evlerinden hayır duasıyla uğurlanıyor. Bu kapsamda Altınevler Mahallesi’nde ikamet eden Ali ve Sare Pektaş çiftini ziyaret eden ekipler hem kişisel bakımını gerçekleştirdi hem de çiftin umutlarını ve dertlerini de paylaştı. Evde Sağlık Hizmeti ve Evde Bakım Hizmeti’nden faydalanmak isteyen vatandaşlar Mamak Çözüm Merkezi 444 0 149, 550 70 21, 550 70 36 ve 550 70 68 numaralardan arayarak hizmet talebinde bulunabiliyor.

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