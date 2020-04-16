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Yavaş'tan ücretsiz internet çağrısı

Başkan Mansur Yavaş, “Bu süreçte ihtiyacı olanlara ücretsiz internet temin etmek ticaret değil, bir görevdir” diyerek tüm operatörlere ücretsiz internet çağırısında bulundu.
Yavaş'tan ücretsiz internet çağrısı

Vatandaşların zamanlarının çoğunu telefon, bilgisayar başında geçirdiği bu günlerde internet kullanımı giderek artıyor. Pek çok vatandaş evlerinde ve telefonlarında bulunan internet paketleri yeterli gelmediği için yenilemek zorunda kalırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan bu konuda dikkat çekici bir teklif geldi. Başkan Yavaş resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada tüm operatörleri etiketleyerek zor geçirilen bu günlerde ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz internet dağıtılması teklifinde bulundu. 

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EKMEK, SU, HAVA GİBİ İHTİYAÇ 
Yaptığı çağrıda ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz internet temin etmenin toplumsal bir görev olduğuna değinen Mansur Yavaş ilk olarak 7 Nisan tarihinde, “Sosyal yardım alan ve bu süreçte gelirini kaybeden hemşehrilerimizin eğitim gören çocuklarına destek olmak üzere Belediyemize teklif ettiğiniz fiyatı lütfen indirin. Gün bu gündür” demişti. Geçtiğimiz gün bu çağrısını yineleyen Yavaş, “Ücretsiz internet, geçirdiğimiz bu zor günlerde ekmek, su, hava gibi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu süreçte ihtiyacı olanlara ücretsiz internet temin etmek ticaret değil, bir görevdir” ifadelerine yer verdi. 

ZAMANIN ÇOĞU İNTERNET BAŞINDA
Eğitim ve iş faaliyetlerinin yanı sıra zorunluk olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar yaşanılan bu zor günlerde kendilerini rahatlatmak için internetten çeşitli videolar izliyor, okumalar yapıyor. Yine pek çok vatandaş televizyonların yanı sıra yaşanan gelişmeleri internet üzerinden takip ediyor. Vatandaşlar günlerinin büyük bir kısmını internet üzerinde geçirirken internet faturaların ise herhangi bir erteleme ya da indirim bulunmuyor. 

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KUTU: SU FATURALARININ SON ÖDEME TARİHİ UZATILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara maddi olarak kolaylık sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda abonelere gelen su faturalarının son ödeme tarihi Haziran’ın sonuna kadar uzatıldı. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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