Ankara Kalkınma Ajansı destekleri ile gerçekleşen Yeni Medya Okulu Eğitim Programı Ankara 'da başladı.

Ankara'da resmi ilan ve reklam yayınlayan gazetelerin farklı birimlerinde çalışan 33 personelin katıldığı eğitim programının ilk iki gününde saha çalışması yapılarak kursiyerlere anket çalışması uygulandı.

Eğitim programında yüz yüze bölümünün ilk gününde, program hakkında genel bilgi veren Basın İlan Kurumu İnsan Kaynakları Müdürlüğü Proje uygulama sorumlusu Cenk Koray Doğan, cuma günü sona erecek eğitim ile ilgili bilgiler sundu.

"MEDYA DEĞİL MECRA DEĞİŞİYOR"

Daha sonra söz alan Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli, medyanın değişim sürecine işaret ederek," Aslında medya asli vazifesini sürdürüyor. Medya yeni bir elbise giyiyor. Yani mecra değişiyor. Yerel gazetelerimizin bu değişimine en büyük katkıyı yine Basın İlan Kurumu sunuyor" ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitimin ilk gününde “Eski medya - Yeni Medya” başlığıyla medyada dünden bugüne nelerin değiştiğini anlatan İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel, mağara resimlerinden metaverse dünyasına, kil tabletler, papirüs yazıtlar, matbaa, telgraf, telefon, radyo, sinema, televizyon, internet ve akıllı telefonlardan metaverse günlerine medyanın değişimini Ankara medyasıyla paylaştı.

Sanal evren içinde, hiçbir fiziksel çaba harcamaksızın, artırılmış sanal gerçeklik cihazlarıyla, tamamen zihinsel olarak kendimizi içinde hissettiğimiz algı evrenini konuştuğumuz günlerde, nelerin değiştiğini, nelerin değişmediğini akademik araştırmalar, küresel medya örgütlerinin saha raporları ve medya tarihini anlatan videolarla sunumunu gerçekleştiren Cihat Zafer Demirel, Ankara gazetecileriyle eski medyadan yeni medyaya, eskimeyen bir yolculuğun satır başlarını paylaştı.

Eğitimin ikinci ve gününde, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel ile BİK İletişim Müdürü Türker Çeltik tarafından “Yeni medya sürecine gazetelerin entegrasyonu” anlatılacak.

Programın son gününde Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik'in katılımı ile sertifika töreni düzenlenecek.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA