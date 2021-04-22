Yenimahalle’de toplu sözleşme sevinci

Yenimahalle Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında kadrolu işçi ve şirket işçilerini kapsayan İşçi Toplu Sendika Sözleşmesi imzalandı.

2452 şirket işçisini kapsayan protokole göre, en düşük ücret alan belediye şirket işçi ücretine yüzde 34, en yüksek alan işçi ücretine de yüzde 22 oranında zam yapıldı. 120 kadrolu işçiye ise imzalanan sözleşme ile yüzde 16 zam verilmiş oldu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın makamında gerçekleştirilen imza törenine, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Yaşar Neslihanoğlu, DİSK-Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Turan Tibukoğlu ve sendika temsilcileri katıldı.

İmzalanan sözleşme ile belediye şirket personellerinin iş sınıfına göre belirlenen ücretleri, aile yardımı ile birlikte taban 4 bin 420 TL olurken tavan maaş ise 4 bin 700 TL olarak belirlendi. Ayrıca yeni sözleşmede işçilere yıl da dört kez verilen ikramiye miktarında da artışa gidilerek aylık ortalama ikramiye tutarı 580 TL’ye çıkarıldı. Kadrolu işçilerde ise en düşük maaş 6 bin 870 TL’den 7 bin 880 TL’ye yükseltildi.

Yaşar “Emekçimiz için tüm imkanlarımızı zorluyoruz”

Başkan Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana işsizliğin artarak ilerlediği ülkemizde istihdama katkı sunmak amacıyla bina yapımı hariç tüm hizmetleri kendi işçimizin emeğiyle yapıyoruz. Bu süreçte hiçbir çalışanımızın maaşını ikinci gün ödemedik. Yenimahalle’de emeğin en yüce değer olduğunu düşünüyoruz, emekçimizin daha iyi şartlarda yaşaması için imkanlarımızın tümünü kullanarak gereken desteği veriyoruz. Bin 800 kişi ile aldığımız Yenimahalle Belediyesi’nde bu gün 4 bin’e yakın personel çalışıyor. Çayyolu bölgesi elimizden alınmasına rağmen hiçbir işçiyi işten çıkarmadım. Bugün imzalanan sözleşme ile işçimizin gelirine katkı sunmak için tüm imkanlarımızı zorladık. İmzalanan sözleşme ile çalışanlarımızın ikramiyelerinde, maaşlarında ve yardım ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı. Tüm çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yenimahalle’de bir aile olarak vatandaşa hizmet etmeye, mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çalışkan’dan Başkan Yaşar’a teşekkür

İmzalanan sözleşmenin Belediye Başkanı Fethi Yaşar başta olmak üzere bütün belediye çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunan DİSK-Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, “Fethi Başkanımıza hem halka hizmet konusunda hem de bu hizmeti birlikte yürüttüğü işçi arkadaşlarımıza gösterdiği büyük destekten, yakınlıktan ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.