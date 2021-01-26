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Yılın en iyisi: Cansuyu

Cansuyu Derneği, Türkiye Kristal Küre Ödülleri Platformu’nun düzenlediği ve halk oylaması ile gerçekleşen 2020’nin en’leri ödüllerinde yılın en iyi sivil toplum kuruluşu ödülünü aldı. 
Yılın en iyisi: Cansuyu

Türkiye Kristal Küre Platformu tarafından düzenlenen, seçici kurul tarafından adayların belirlenmesi süreci ile başlayan ve halk oylaması sonucunda 2020 yılının en iyilerinin seçildiği ödül töreni, İstanbul Grand Cevahir Otel’de gerçekleştirildi. 

Medya ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı "Yılın En İyi” Dizisi, Filmi, Haber Spikeri, TV Programcısı, Gazetecisi, Radyo Programcısı, Kitabı, Hizmet Ödülleri, İş Adamı gibi birçok kategoride ödülün verildiği törende Yılın en iyi Sivil Toplum Kuruluşu Ödülünü CANSUYU Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aldı. 

Dernek adına ödülü alan Cansuyu Tanıtım Koordinatörü Şevket Uzun teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Uzun: “Savaşların, işgallerin, yoklukların ve yoksunlukların yaşandığı günümüz dünyasında Cansuyu’nun hikayesini anlatmaya vaktimiz yetmez. Bizim sevdamız bir gönüllülük sevdası. Bu ödülü Cansuyumuza layık gören milletimize çok teşekkür ediyoruz.” dedi.    

2020 yılında 23 farklı alanda onlarca ülke ve yüzlerce bölgede yardım organizasyonlarını düzenleyen Cansuyu Derneği, milyonlarca mazlum ve muhtacın yaralarını sararak onlara umut ışığı olmuştu…  

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