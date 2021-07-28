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Yılın ilk 3 ayında yapılan seyahatlerde 6 milyar lira harcandı

Yerli turistlerin ocak-mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,7 artarak 6 milyar 78 milyon 732 bin lira olarak gerçekleşti.
Yılın ilk 3 ayında yapılan seyahatlerde 6 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin "Hanehalkı Yurt İçi Turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 3 ayında yurt içinde 6 milyon 955 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 artarak 8 milyon 309 bin olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 62 milyon 36 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,5, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 732 lira olarak kayıtlara geçti.

Harcamalar arttı

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,7 artarak 6 milyar 78 milyon 732 bin lira oldu.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 95,8'ini 5 milyar 825 milyon 164 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 4,2'sini ise 253 milyon 568 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu.

İlk çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre değişimi incelendiğinde, en fazla artış yüzde 362,2 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda, yüzde 136,8 ile konaklama harcamalarında ve yüzde 119,3 ile sağlık harcamalarında görüldü.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Ocak-mart döneminde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 66,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 15,5 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 7,4 ile "sağlık" izledi.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 50 milyon 258 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 4 milyon 56 bin geceleme ile "otel" yer alırken, "kendi evi" 3 milyon 682 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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