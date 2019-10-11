  • BIST 99.218
  • Altın 279,289
  • Dolar 5,8564
  • Euro 6,4730
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

'Yörük Ana' ve 'Muhammed Dede'den harekata destek

Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı sırasında Mehmetçik için kurban kesen "Yörük Ana" ile askere çay demleyip servis eden 86 yaşındaki Muhammed Bulut, Barış Pınarı Harekatı'nı dualarla destekliyor.
'Yörük Ana' ve 'Muhammed Dede'den harekata destek

Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı sırasında Mehmetçik için kurban kesen ve harekatın adeta simgesi haline gelen ve "Yörük Ana" olarak tanınan Döndü Deveci ile askere çay demleyip servis eden 86 yaşındaki Muhammed Bulut, Barış Pınarı Harekatı'nı da yakından takip ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için Hassa'da kestikleri kurbanın kanını askerlerin alnına süren "Yörük Ana" 66 yaşındaki Döndü Deveci, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in zaferle dönmesi için dua ediyor.

Deveci, harekatı başladığı günden bu yana televizyondan izlediğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında güzel anılar yaşadığını belirten Deveci, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere de aynı şekilde kurban kesmek istiyorum. İnşallah nasip olursa Şanlıurfa’ya gidip onlara kurban kesip dua edeceğim. " diye konuştu.

"Bu operasyonu da kazanırlar inşallah"

Hassa'da Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçikler için çay demleyip askerlere servis eden 86 yaşındaki Muhammed Bulut da her zaman Mehmetçik'in yanında olduğunu dile getirdi.

Askerler için sürekli dua ettiğini aktaran Bulut, "Askerlik, en şerefli bir meslektir. Bizim de canımız keşke o yolda gitse. Bu operasyonu da zaferle kazanırlar inşallah. Biz de seviniriz, milletimiz de sevinir. İnşallah bu beladan da selametle kurtuluruz. Ceylanpınar'a, Akçakale'ye gidip askerlerimize önceden yaptığımız gibi yine güzel bir çay pişirip onlara moral vermeye onlarla sohbet etmeyi arzu ederim." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barış Pınarı Harekatı'nda Mamak'lı 1 asker şehit düştü11 Ekim 2019 Cuma 09:07
  • 9 aylık Muhammed bebek terör örgütü YPG/PKK'nın kurbanı oldu11 Ekim 2019 Cuma 08:58
  • İnsanlar yeryüzünün halifesidir11 Ekim 2019 Cuma 00:05
  • 'Halk romancısı' Fakir Baykurt10 Ekim 2019 Perşembe 17:11
  • Tarihçilerin Reisi: İsmail Hakkı Uzunçarşılı10 Ekim 2019 Perşembe 17:10
  • Genç edebiyatçıların ilham kaynağı: Attila İlhan10 Ekim 2019 Perşembe 17:09
  • Yeşilçam'ın babacan emektarı: Kadir Savun10 Ekim 2019 Perşembe 17:07
  • 'Acı ve Zafer' izleyiciyle buluşuyor10 Ekim 2019 Perşembe 12:32
  • Kaçak kazıda bulunan mozaik gün ışığına çıkarılıyor10 Ekim 2019 Perşembe 12:21
  • Evine havan mermisi düşen vatandaş: Evim Devletimize feda olsun10 Ekim 2019 Perşembe 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti