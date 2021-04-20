Yozgat'ta fabrika işçilerini taşıyan midibüste yangın çıktı

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis midibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu. Midübüsün sürücüsünün yolcuları araçtan tahliye etmesi muhtemel can kaybının önüne geçti.