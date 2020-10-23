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Yusuf Yazıcı'nın 3 gol attığı maçta Lille, Sparta Prag'ı 4-1 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın "hat-trick'" yaptığı UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti.
Yusuf Yazıcı'nın 3 gol attığı maçta Lille, Sparta Prag'ı 4-1 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın "hat-trick'" yaptığı UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti. 

Mücadelenin ilk yarısında Sparta Prag 23'üncü dakikada Ladislav Krejci'nin gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalırken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ise 45'inci dakikada attığı golle takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

Lille'de karşılaşmanın 2'nci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 60 ve 75'inci dakikalarda kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Lille'in 4'üncü golüne ise 66'ncı dakikada Jonathan Ikone imza attı.

Ev sahibi Sparta Prag'ın tek golünü ise 46'ncı dakikada Borek Dockal kaydetti.

Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı ve "hat-trick'" yaptığı maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Lille, H Grubu'nda ilk haftayı averajla lider tamamladı.

Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Burak Yılmaz 63'üncü dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik ise yedek kulübesinde görev bekledi.

Yusuf Yazıcı, Çekya temsilcisi karşısında takımı adına Avrupa kupalarındaki ilk gollerini kaydetti.

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