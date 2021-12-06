Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Demirbağ, sığınmacıların kontrollü bir şekilde geri göndermek istediklerini söyledi

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Demirbağ, iktidara gelmeleri halinde bir yıl içinde sığınmacıların kontrollü bir şekilde ülkelerine geri gönderileceğini söyledi.

Zafer Partisi’nin çiçeği burnundaki Ankara İl Başkanı Tuğba Demirbağ, Başkent’te teşkilatlanma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Zafer Partisi’nin 28 Ağustos’ta Prof. Dr. Ümit Özdağ liderliğinde Türk siyasi hayatına adım attığının bilgisini veren Demirbağ, Ankara’daki çalışmalarıyla ilgili gazetemize bilgiler verdi.

ÇOĞU İLÇENİN ATAMASI TAMAMLANDI

Başkent’teki çok sayıda ilçede teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Demirbağ, “25 ilçemizden 8’inin ilçe başkanı ataması yapıldı. 3 ilçemizin de ilçe başkanı belli, atamalarını yapacağız. 5 ilçemizde de ilçe başkanı adaylarımız var, onlarla görüşüp en uygun kişiyi ilçe başkanı olarak belirleyeceğiz. İlçelerimizden 4 tanesi Ankara Valiliğine yönetim listesini verdi. Diğer dört tanesiyle ilgili de biz Genel Merkezimize yazımızı yazdık, atama yazılarını bekliyoruz” dedi.

ZAFER PARTİSİ’NİN SIĞINMACILAR POLİTİKASI

Zafer Partisi’nin sığınmacılarla ilgili çokça eleştirilen politikası hakkında konuşan Demirbağ, iktidara gelmeleri halinde bir yıl içinde sığınmacıların kontrollü bir şekilde ülkelerine geri gönderileceğini aktardı. Demirbağ, bu konudaki plan ve programın da hazır olduğu bilgisini verdi. Sığınmacılar gelecekte ülke için tehdit oluşturabileceğini ileri süren Demirbağ, “Sığınmacılar, 10 sene sonra Türkiye’de bir parti kurup iktidara ortak olma seviyesine gelecekler nüfus anlamında. Her geçen gün nüfusları artıyor, demografik yapıyı değiştirebilirler” ifadelerini kullandı.

GENÇ NÜFUSA SAHİBİZ

“Sığınmacılar giderse çalışacak eleman bulamayız” söylemlerine tepki gösteren Demirbağ, “Türkiye genç nüfusa sahip, her yerde istihdam edilebilecek nüfusa sahip bir ülke. Biz bir Almanya değiliz, yaş ortalamamız 60 değil. Genç nüfusumuz çok fazla, çok ciddi işsizimiz var. Sığınmacılar ülkelerine giderse 2 milyon işsizim iş bulacak. ‘Sığınmacılar giderse biz çalıştıracak işçi bulamayız’ söylemini masum görmüyorum; bunlar vergi ödemeden ucuza işçi çalıştırmak için söylenen sözler. Ben bunları hoş da karşılamıyorum” diye konuştu. Demirbağ, ara eleman sorunu için meslek liselerine büyük önem vereceklerini dile getirdi.

KENDİMİZ ÜRETELİM DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTALIM

Aynı zamanda Ankaralı iş insanı olan ve ihracat yapan Tuğba Demirbağ, yerli ve milliğinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Döviz bazında artış vatana, millete zarardır, bunun önüne geçilmesi için elden gelen yapılmalıdır. Bunun önüne geçilebilmesi için de yerel kaynaklarla üretim yapıp yerel kaynaklarla katma değer üretmek, istihdam oluşturmak, ürün üretmek gerekiyor. Bunları da satmak, ihraç etmek gerekiyor. Dışa bağımlılığımızın mümkün olduğunca azaltılması gerekiyor. Dolayısıyla imalat çok önemli. Tarımsal, sanayi ve teknolojik üretimin artması gerekiyor; katma değeri yüksek ürünlerin Türkiye’de üretilmesi lazım. Bizim bunu yapabilecek insan gücümüz var. Türk insanı zekidir, çeviktir, akıllıdır. Bunları yapabiliriz. Yeter ki gençlerimizin yolu açılsın.”

KADIN VE GENÇLERE ÖNCELİK VERİYORUZ

Zafer Partisi’nin teşkilatlanmada genç ve kadınlara öncelik verdiğini belirten Demirbağ, “Genel Başkanımız genç ve kadınlara çok değer veriyor. Kadınların ve gençlerin siyasette olmasını çok önemsiyor. Siyasetin temizlenmesi ve daha iyi bir yere gelmesi için, daha güzel ve daha nazik yürütülmesi için kadın ve gençlerin siyasette olmasını istiyor. Ben de İl Başkanı olarak yönetimimde kadın ve genç arkadaşlara daha çok yer vermeye gayret gösteriyorum. İlçelere de böyle telkinlerde bulunuyoruz” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA