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Zamma Onay Çıkmadı - Vatandaşların ekonomik sıkıntısı dikkate alındı

Başkent’te E-Kent firmasının Ankarakart ücretlerini 7 TL’den 8.50 TL’ye kendilerinin onayı alınmadan çıkarıldığını duyuran Ego Genel Müdürlüğü, vatandaşın pandemi döneminde ekonomik sıkıntılar çektiğini belirterek artışa onay vermediğini açıkladı. 
Zamma Onay Çıkmadı - Vatandaşların ekonomik sıkıntısı dikkate alındı

Başkent’te metro, EGO otobüsü gibi toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için Ankarakart sahibi olunması gerekiyor. Bu kartlar kart başvuru noktalarından elde ediliyor. Başkent’te elektronik ücret toplama işlemlerini yürüten E-Kent firmasının EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre EGO’nun onayı alınmadan 7 TL olan Ankarakart ücretini 8,5 TL’ye çıkarmasına EGO tarafından çıkmadı.  Konuyla ilgili bir açıklama yapan EGO Genel Müdürlüğü, “Pandemi süreci nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntılar da dikkate alınarak artış talepleri kabul edilmemiştir” ifadelerine yer verdi. 

ARTIŞ TEK TARAFLI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR 
EGO Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada toplu taşıma araçlarının elektronik ücret toplama işlemlerini yürüten E-Kent firmasının, kendilerinin onayı olmadan Ankarakart fiyatını 7 TL’den 8,5 TL’ye yükselttiğini belirtti. EGO bu artışın 2013 Mart ayında yapılan Elektronik Ücret Toplama sözleşmesine istinaden, izin almadan tek taraflı olarak bu artışı gerçekleştiğini belirtti.

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EKONOMİK SIKINTILAR DİKKATA ALINDI
EGO Genel Müdürlüğü firmanın satış talebinde bulunduğunu ancak geçmiş yıllardaki artış ve vatandaşın pandemi döneminde yaşadığı ekonomik sıkıntıları dikkate alarak bu artışa onay vermediklerini şu ifadelerle açıkladı:
“E-Kent Firması bu yıl içerisinde, sözleşmenin ilgili maddesini ve yıllık ÜFE artış oranını gerekçe göstererek ANKARAKART satış bedelinin artırılmasını EGO Genel Müdürlüğü’nden talep etmiştir. Yapılan değerlendirmede, hem geride kalan yedi yıllık süreçte yapılan zam oranları (2014 yılında ANKARAKART satış bedeli 5 TL’den satışa çıkarılmış, daha sonraki yıllarda önce 5.5 TL’ye, sonra 6 TL’ye ve 2019 yılında da 7 TL’ye çıkartılmıştır),  hem de talep edilen zam oranının dengesizliği, ayrıca pandemi süreci nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntılar da dikkate alınarak, artış talepleri kabul edilmemiştir. EGO Genel Müdürlüğü olarak E-Kent firmasınca ANKARAKART satış bedeline yapılan zam kararına onay vermediğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyuruyoruz.” 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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