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Zevzek

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Emrah ÖZCAN

Bazı siyasilerin gündem ile alakalı açıklamalarını okuyunca, insanın gülesi geliyor. İnsanın aklıyla dalga geçer derecede açıklamalarda bulunuyorlar. Ya bilerek yapıyorlar ya da cidden söylediklerine kendileri de inanıyor.
Eğer bilerek yapıyorlarsa bu Türk insanını alenen aşağılamaktır ki bunun ayıbı bir ömür onlara yeter. Eğer bilerek yapmıyor, söylediklerine kendileri de inanıyorlarsa ki bu da diğerinden daha az mı kötü bilmiyorum, siyasilerin akıl ve mantık seviyelerinin çok çok aşağılarda olduğunu gösterir.

İsim ya da örnek vermeyeceğim, çünkü hangi birini örnek vereceğimi bilemiyorum. Ben yazmaya utanıyorum ama onlar saçma sapan şeyleri söylemekten hiç utanmıyorlar.  Bazen diyorum; gülüp geçelim boş ver, bazen de diyorum yapıştır şöyle okkalı bir cevap, sonra da diyorum ki kim anlayacak.

Sonra dilime bir türkü dolanıyor, Mahzuni Şerif’ten…

Eserin adı “zevzek.”
Tam da günümüz siyasetine uygun.
“Kendini bilmeyen, canım, halkı ne bilsin? Hakk’ı, ne bilsin?” 
Biraz sesli söyleyip “oh olsun! Kime yazdıysa ne güzel yazmış ” diyesi geliyor insanın.
Kime yazdığını bilmem ama her devirde bu sözleri yazdıracak birilerinin bulunduğunu iyi bilirim.

Tabi Mahzuni şunları da ekliyor dizelerine;

“Dünya fâni bahçedir, bir gün ölürsün, canım” ben de bunu bazı siyasilere tekrar hatırlatmak istiyorum. Üç günlük dünya için dönüp durmaya gerek yok. Dünya zaten kendisi dönüyor. 
Gerçi Mahzuni buna da türkü yazmıştı demi;  “fırıldak adam” 
Hatta, “keser döner, sap döner” diye de bir türküsü vardı. 

Kim bilir. Belki…

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