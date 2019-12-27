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Zor Günde Sabır

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Şule Erciyas

Dünya türlü zorluk ve meşakkatleri içinde başından bir imtihan yeridir. İnsan burada açlık, yokluk, hastalık, kaza gibi musibetlere maruz kalmakta; deprem, sel, yangın, toprak kayması gibi felaketlerle karşı karşıya gelmektedir.  Bütün bunlar ilahi imtihanın bir parçasıdır. 

Bizler bilmeliyiz ki bu dünya yaşantımızda her türlü bela, musibet başımıza gelebilir. Başımıza gelen her şeyden Allah’a sığınmalıyız. Rabbimizden gelen her şeye razı olmalıyız. Çünkü biz insanlar Allah’ın kuluyuz ve sabır, meşakkat göstermek zorundayız. Başımıza her türlü şeyler gelebilir, bunların hepsi Allah tarafındandır. 
Kuranı Kerimde, “Andolsun ki size biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele” (Bakara Suresi; 155)

Mümin insanlar olarak başımıza gelen her türlü şeylere sabredip dimdik durmalıyız. Hz Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir gün kabir başında ağlamakta olan bir kadına rastladı ona Allah’tan kork ve sabret buyurdu. Hz Peygamber Efendimiz (S.A.V) tanımayan kadın “git başımdan benim başıma gelen musibet senin başına gelmemiştir” diye cevap verdi. 

Kendisine öğüt veren Rasullullah olduğunu öğrendi kadın özür dilemek için hemen Peygamber Efendimizin kapısına gitti ve Rasulullah seni tanıyamadım dedi Peygamber Efendimiz sabır dediğin felaketle karşılaştığın ilk anda dayanmaktır buyurdu. İnsanın başına gelen musibetler mutlaka ceza değildir. Allah sevdiği kulunu da musibete uğratır. 

Çünkü Allah sevdiği kulunun sabrını ve olaylara karşı tutumuna bakar ve kulunun sabrına karşı ahirette cennetini bahşedecektir. Dünya hayatında kolaylıkla ve zorluk, rahatlıkla, sıkıntı, sevinçle, üzüntü, sağlıkla, hastalık, varlıkla, yokluk hepsi bizim içindir. Hangisi ile karşılaşacağımızı bilemeyiz. O yüzden her duruma hazırlıklı olmalıyız. Allah’ın sabreden kulundan olmalıyız. Allah sabredenleri sever, Allah sabredenlerle beraberdir. Sevgi ve Dua ile.
 

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