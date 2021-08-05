  • BIST 1.412,360
  • Altın 497,37
  • Dolar 8,4450
  • Euro 9,9950
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 28 °C
»

Zorlu doğumlar mesane sarkmasına neden olabilir

Kadınlarda mesaneyi destekleyen pelvik taban kaslarının germe veya zayıflamasıyla sık karşılaşılan idrar kesesi sarkmasının en önemli nedeninin birden fazla ve zorlu normal doğum olduğunu söyledi.
Zorlu doğumlar mesane sarkmasına neden olabilir

Tıptaki ismi sistosel olan idrar kesesi sarkmasının birçok farklı faktörden kaynaklanabildiğini belirten Emsey Hospital Üroloji uzmanı Doç. Dr. Serdar Aykan, en yaygın nedenin doğum sırasındaki kaslara uygulanan stres olduğunu ifade etti. Aykan, “Bu sebeple birden fazla vajinal doğum yapmış kadınlar prolapsus gelişimi açısından daha yüksek risk altındadır” dedi.

KARIN İÇİ BASINCI ARTIRAN DURUMLAR İDRAR KAÇMASINA NEDEN OLU

Özellikle öksürme, hapşırma, ağır taşıma gibi karın içi basıncını artıran durumlarda kadının vajina içerisinde şişen idrar torbasını eliyle fark edebildiğini söyleyen Doç. Dr. Serdar Aykan ‘’Kadınlar öksürme, hapşırma, gülme, merdiven çıkma, ağır yük kaldırma gibi karın içi basıncı arttıran durumlarla idrarını kaçırırlar.  İdrar kaçırma problemi en hafif haliyle, bu gibi durumlarda kendini gösterir. İleri derecede olan idrar kesesi sarkması olan kadınlar ise özellikle ıkınma esnasında vajinadan dışarı çıkabilir, kişi idrarını yapmakta güçlük çeker ve eliyle idrar torbasını yukarı kaldırarak idrarını yapar. Fakat bu derecedeki sarkması olan kişilerde böbreklerde sorunlar yaşanabilir ve böbreklerin işlevi bozulabilir’’ diye konuştu.

“ŞEKER HASTALIĞI NEDEN OLABİLİR”

Mesane sarkması durumunun çok nadir de olsa gençlerde ve doğum yapmamış kişilerde de görülebileceğini belirten Aykan, “Çoğunlukla kadınlarda menopoz sonrası dönemde, genetik olarak yatkın olma halinde, aile yapısındaki bağ dokusunun elastikiyetinin az olması durumunda bu durumun görülebilir” dedi. Aykan, sigara tüketimi, uzun süreli kabızlık durumları, obezite ve pelvik cerrahi operasyonlarının da mesane sarkmasına neden olabileceğini söyledi. Şeker hastalığı olan kadınlarda sinir hasarı neticesinde kendini gösterebildiğinin altını çizen Doç. Dr. Serdar Aykan, sıklıkla idrar kaçırma durumu yaşayan veya vajinada dolgunluk hissi yaşayan şeker hastası kadınların vakit kaybetmeden jinekolojik muayeneden geçmesi gerektiğini belirtti. 

TEDAVİDE KİŞİNİN ÇOCUK İSTEĞİ DEĞERLENDİRİLMELİ

İdrar kesesi sarkması teşhisi, muayene, ultrason, ürodinami, sistoskopi ile belirlenebildiğini söyleyen Doç. Dr. Aykan, tedavilerinin, kadının yaşına, hastalığın evresine, genel sağlık durumuna ve daha sonra hamilelik isteyip istemediğine göre değişiklik gösterebileceğinin belirtti. Tedavi yöntemlerini hakkında da bilgi veren Aykan şu bilgileri paylaştı, ‘’Kegel, pelvik taban kaslarını güçlendirmek için egzersiz. Organlar için daha iyi destek sağlamak için pesar bir cihaz takılması. Ağır vakalar için ameliyat en etkin tedavi yöntemidir’’ dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tek doz ile yeterli koruyuculuğu sağlamak mümkün değil02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:30
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 890 oldu02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:32
  • Bakan Koca: Kilis ve Kayseri orta riskli iller grubuna geçti01 Ağustos 2021 Pazar 16:18
  • Uzman Dr. Toker: Ölen kişilerin yüzde 93’ü hiç aşılanmamış01 Ağustos 2021 Pazar 15:26
  • Güneş gözlüğü alırken bunlara dikkat01 Ağustos 2021 Pazar 15:09
  • Prof. Dr. Tanır: Üçüncü doz aşıda BionTech ya da Sinovac tercihi fark etmez01 Ağustos 2021 Pazar 14:14
  • Koronavirüs hastası Yavaş; kimse aşısını ihmal etmesin01 Ağustos 2021 Pazar 09:38
  • Bakan Koca'dan randevu uyarısı01 Ağustos 2021 Pazar 05:40
  • 36 ilaç daha geri ödeme listesine alındı31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:34
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti