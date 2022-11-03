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10 Kasım 2022 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 2023 resmi tatil günleri ne zaman?

10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümü olarak anılmaya devam ediyor. 10 Kasım’ın yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar bu ay resmi tatilleri araştırmaya başladı. Peki, 10 Kasım 2022 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 2023 resmi tatil günleri ne zaman?
10 Kasım 2022 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 2023 resmi tatil günleri ne zaman?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihinde her yıl olduğu gibi bu yıl da saygıyla anacağız. 10 Kasım 2022 tarihinin yaklaşmasıyla birlikte 10 Kasım 2022 resmi tatil mi sorusu araştırılıyor. Peki, 10 Kasım 2022 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 2023 resmi tatil günleri ne zaman?

10-kasim-2022-hangi-gune-denk-geliyor,-resmi-tatil-mi-2023-resmi-tatil-gunleri-ne-zaman.jpg

 10 KASIM 2022 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 

Bu sene 10 Kasım tarihi Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım 2022 Perşembe günü her sene olduğu gibi Atatürk ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 10 Kasım Perşembe günü Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için tüm ülkede saat 09.05’te iki dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca tüm bayraklar yarıya indirilecek.

 10 KASIM 2022 RESMİ TATİL Mİ? 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım resmi tatil değil. Bu yüzden 10 Kasım Perşembe günü okullar ve resmi kurumlar faaliyetlerine devam edecek. 

10-kasim-2022-hangi-gune-denk-geliyor,-resmi-tatil-mi-2023-resmi-tatil-gunleri-ne-zaman-3.jpg

 2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN? 

2023 yılının resmi tatil günlerinin şöyle sıralayabiliriz:

Yılbaşı, 1 Ocak 2023, Pazartesi
Ramazan Bayramı, 20 Nisan 2023 arife günü olmakla beraber 21-22-23 Nisan 2023 Bayram, Cuma-Cumartesi-Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 2023, Pazar
Emek ve Dayanışma Günü, 1 Mayıs 2023, Pazartesi
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs 2023, Cuma
Kurban Bayramı, 28 Haziran 2023 arife günü olmakla beraber 29-30-01-02 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi
Demokrasi Bayramı, 15 Temmuz 2023, Cumartesi
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 2023, Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 2023, Pazar 

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