Okulların ilk ara tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ara tatilinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi açıkladı. Peki, 2022 Kasım ara tatil ne zaman, ara tatil kaç gün, okullar ne zaman ara tatil olacak?

Kasım ayı ara tatilinin ne zaman olduğu öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Ara tatil ne zaman sorusu internette en çok aranan konular arasına girdi. MEB ara tatil takvimini belirledi. Peki, 2022 Kasım ara tatil ne zaman, ara tatil kaç gün, okullar ne zaman ara tatil olacak?

2022 KASIM ARA TATİL NE ZAMAN? HANGİ TARİHLER ARASINDA?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takviminin açıklanmasıyla birlikte ara tatilin ne zaman ve hangi tarihler arasında olduğu belli oldu. Takvime göre ilk ara tatil olan Kasım ayı ara tatili 14-18 Kasım arasında yapılacak. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı ara tatilleri belli oldu. İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. MEB’in takvimine göre öğrenciler tam dokuz gün tatil yapacak. Yani ara tatil dokuz gün sürecek.

2022-2023 MEB ARA TATİL TAKVİMİ

MEB ara tatil takvimini şöyle özetleyebiliriz:

İlk ara tatil: 14-18 Kasım 2022

Yarıyıl (sömestr) tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023

İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayınlanan takvime göre 2022-2023 eğitim öğretim yılında okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ BELLİ OLDU

Öğrenciler ve çalışanlar tarafından çok merak edilen 2023 yılının resmi tatil günleri şunlar:

Yılbaşı, 1 Ocak 2023, Pazartesi

Ramazan Bayramı, 20 Nisan 2023 arife günü olmakla beraber 21-22-23 Nisan 2023 Bayram, Cuma-Cumartesi-Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 2023, Pazar

Emek ve Dayanışma Günü, 1 Mayıs 2023, Pazartesi

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs 2023, Cuma

Kurban Bayramı, 28 Haziran 2023 arife günü olmakla beraber 29-30-01-02 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi

Demokrasi Bayramı, 15 Temmuz 2023, Cumartesi

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 2023, Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 2023, Pazar

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