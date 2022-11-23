6. Nogay Türkleri Uluslararası Futbol Şampiyonası heyecanı başlıyor

Başkentte Nogay Türkleri Uluslararası Futbol Şampiyonası rüzgarı esecek. Nogay Türkleri takımlarının katılacağı turnuva Pursaklar Şehir Stadı’nda oynanacak. İlk maçlar 25 Kasım’da oynanacak.

Pandemi sebebiyle ara verilen Nogay Türkleri Uluslararası Futbol Şampiyonası 25-27 Kasım tarihleri arasında Ankara’da başlıyor. Pursaklar Şehir Stadı’nda oynanacak olan Nogay Türkleri Şampiyonası’na 7 farklı ülkeden Nogay Türkleri’nden oluşan takımlar katılacak.

TEKRAR ANKARA’DA

Pandemi döneminde turnuvaya ara verildiğini belirten Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Engin Demirok, turnuvanın ilkinin 2015 yılında Moskova’da, 2016’da Ankara’da, 2017 Oslo’da, 2018’de Amsterdam’da, 2019’da Antalya’da düzenlendiğini söyledi. Ara verilen Nogay Türkleri Uluslararası Futbol Şampiyonası’nın, bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle tekrar Ankara’da yapılacağını belirtti. Organizasyonun her geçen yıl farklı ülkelerdeki Nogay Türklerini sosyla ve kültürel anlamda daha da iyiye götürdüğünü söyleyen Demirok, turnuvanın konseptinden dolayı ilk ve tek organizasyon olduğunu belirtti.

ALBERT BATIRGAZİYEV SÜRPRİZİ

Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Ömer Aktürk turnuva için Ankara’ya gelecek sürpriz bir isim açıkladı. Aktürk, Rusya Federasyonu için 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Nogay Türkü boksör Albert Batırgaziyev’in Nogay Türkü Futbol Şampiyonası için Ankara’ya geleceğini söyledi.

KATILIMCI ÜLKELER

Bu yıl 6.sı gerçekleştirilen ve 3 gün süreceği planlanan Nogay Türkleri Uluslararası Futbol Şampiyonası’na katılacak takımlar Pursaklar Şehir Stadı’nda ter dökecek. Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası’na Almanya, İsveç, Romanya, Hollanda, Norveç, Rusya ve Türkiye’deki Nogay Türkleri takımları katılacak.

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