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Afrika'daki son Osmanlı

Günay Afrika’daki son Osmanlı Alimi Ebubekir Efendi İLDES’in 111’inci Zoom Programı söyleşilerinde anılacak.
Afrika'daki son Osmanlı

İLDES İlme Destek Derneği OSİA ve DAGSİAD işbirliği ile gerçekleştirilen 29 Haziran 1880 “Saçları Ağarmış Bilge Türk Cape Town’da vefat etti” İLDES İlme Destek Derneği'nin 111’inci Zoom Programı İLDES söyleşilerinde anılacak. İLDES bugün saat 21:00 da zoom ve Youtube kanallarından yayınlanacak olan tarih ve ilim kokan bir alimi anma programını takip edilmesini tavsiye etti.

GÜNAY AFRİKA’DAKİ SON OSMANLI ALİMİ  

Afrika’daki Son Osmanlı Ebubekir Efendi kimdir, Osmanlı'nın 32'nci padişahı Abdülaziz döneminde Müslümanlar arasındaki ihtilafları çözmek ve İslami ilimleri öğretmek için Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na gönderilen Osmanlı âlimi Ebubekir Efendi ve ailesi " olarak biliniyor.

"Osmanlı arşivlerinde Ebubekir Efendi'ye ilişkin önemli bilgiler var. Bu vesikalar, Ebubekir Efendi'nin seyit olduğunu, hatta seyitlik müessesinin son temsilcisinin ailesinden olan Abdülrezzak İlmi Efendi olduğunu gösteriyor. O, Erzurum'un yetiştirdiği büyük bir müderris, alim ve şairdi. Türkiye'yi ve özellikle memleketi Erzurum'u hiç unutmadı. Ebubekir Efendi, Afrika'ya gittiğinde oradaki Müslümanlara İslamiyet'i anlattı. İngilizce, Arapça Farsça bilen dedem, 3 ay gibi kısa bir sürede onların dilini de öğrenerek bir ilmihal yazdı."

Emre Yılmaz/ İlksayfa

 

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