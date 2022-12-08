AHİD “Buğday Tanesi” filminin galasına katıldı

AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, Ak Parti Milletvekili Serkan Bayram’ın hayatı üzerinden engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları anlatan ‘ Buğday Tanesi’ filminin galasına katıldı.

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram’ın hayatı film oldu. Bayram’ın, hayata tutunma mücadelesini anlatan 'Buğday Tanesi' filminin Ankara gösterimi büyük bir katılımla gerçekleştirildi. “Buğday Tanesi” filminin, Ankara özel gösteriminin katılımcıları ise Ankaralılar ve AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman’nın başkanlığında Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği üyeleri oldu. Yüzlerce Ankaralı, engelli kardeşlerinin yaşadıkları sıkıntıları birde “Buğday Tanesi” açısından görmek için sinema salonlarını doldurdu.

“EMPATİ YAPMALIYIZ”

AHİD üyeleriyle birlikte film gösterimini izleyen Ankaralılara Hizmet Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman; “Serkan bey İstanbul vekili fakat bizim içimizden biri gibi. Ne zaman kendisine engelli kardeşlerimizle ilgili bir konu götürsek canla başla mücadele veriyor. Vekilimiz sürekli bizimle diyalog halindeler. O bizim vekilimiz. Bugün hem vekilimizle bir araya gelmek hem de engelli kardeşlerimizin sesi olabilecek bu harika eseri izlemek için salonları doldurduk. Buradan emekleri, yürekleri ve çabaları için Sayın Serkan Bayram’a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Biz de Ankaralılar Derneği olarak her zaman engelli kardeşlerimizle bir aradayız. Beypazarı’nda engelli çocuklarımıza tekerlekli sandalyelerini teslim ettik. Nerede bir engelli kardeşimizi gösterseler orada olmaya çalışıyoruz. Hepimiz engelli adayıyız, empati yapmalıyız.” dedi.

FİLMİN GELİRİYLE ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ KURULACAK

Ak Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram filmden elde edilen gelirin engelliler için kullanılacağını söyledi: “Filmden elde edilen gelirle engelli yaşam ve kültür merkezi yapacağız. Halkımızdan gelen destek oraya aktarılacak. Yirmi yıldır hükümetimiz engelliler konusunda çok büyük yol aldı. Niyetimiz de akıbetimiz de hayırdır. Bu yola çıkarken gönlümüzü koyduk, inşallah başarıya da ulaşacağız.”

KİTABINI İMZALADI

Film gösteriminde Ankaralılarla buluşan milletvekili Av. Serkan Bayram, filmle aynı ismi taşıyan “Buğday Tanesi” kitaplarını da davetliler için imzaladı. Bayram burada yaptığı açıklamada “ilk hayata atılma deneyimim acı bir tecrübe oldu. Ancak yılmadım. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra hâkim ve savcı olmak için girdiğim sınavda yüksek puan almama rağmen engelim nedeniyle elendim. Yirmili yaşlarda hayata tutunmaya çalışırken bu durum zoruma gitti. Ama mücadeleyi bırakmadım. Yüksek lisans sonrasında doktoraya devam ettim. Önce Erzincan sonrasında İstanbul’dan vekillik nasip oldu. Ve yargı paketinde ilgili maddeyi değiştirdik. Ankara’da ilgili maddenin değişmesi amacıyla altı ay mücadele ettim. Devlet elle ayakla yönetilmez. Devlet düşünceyle, beyinle yönetilir. Peygamberimiz dahi Yemen’e bir engelli sahabe atamıştır. Bunları iyi anlamak gereklidir.”

GALADA YOĞUN KATILIM

Engelli vatandaşların sesi olan “Buğday Tanesi” filmine Bakan Yardımcıları, Milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, AHİD Yönetim kurulu ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda Ankaralı vatandaş katıldı. Milletvekili Avukat Serkan Bayram’ın gerçek yaşam hikâyesini konu alan filmin, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği filmin başrolünde Kutsi yer alıyor. Volkan Kapkın tarafından kaleme alınan filmde Yeliz Akkaya, Deniz Arna, Devrim Kabacaoğlu, Yusuf Aytekin, Sinem Reyhan Kırımlıoğlu, Taha Yusuf Tan ve Erkan Bektaş rol aldı. Filmin müzikleri ise Yıldıray Gürgen imzasını taşıyor.

Faruk Gökyurt/İLKSAYFA-