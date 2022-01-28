Aldı'nın elektrik sayacı 14 gün geç okundu, üstüne zam eklendi

Altındağ’ın Kale Mahallesi’nde tek yaşayan Vahit Aldı adlı vatandaşın elektrik sayacı 14 gün geç okundu. Günlük ortalama elektrik tüketimi 4,5kw olan Aldı’ya, iki haftalık geç okumadan dolayı 150kw sınırını aştığı için 306 liralık zamlı fatura yansıtıldı.

Ocak ayının sonlarına yaklaşılmasıyla gelmeye başlayan zamlı elektrik faturalarıyla birlikte vatandaştan şikayetler yükseliyor. Kademeli elektrik faturası uygulamasında belirlenen 150 kwsaat sınırı düşük kalırken, dağıtım şirketleri birkaç günlük geç okuma oyunu ile vatandaşı zamlı tarifeye sokabiliyor.

Altındağ’ın Kale Mahallesi’nde tek yaşayan Vahit Aldı adlı vatandaşın elektrik sayacı 14 gün geç okundu. Günlük ortalama elektrik tüketimi 4,5 kw olan Aldı’ya, bu iki haftalık geç okumadan dolayı 150 kw sınırını aştığı için 306 liralık zamlı fatura yansıtıldı.

30 GÜN ÜZERİNDEN FATURALANDIRILMALI

Geçtiğimiz aylarda elektrik faturalarının 100 lira civarında olduğunu, ilk kez böyle fahiş bir fatura ile karşılaştığını belirten Vahit Aldı, Başkent Enerjisa’nın sayacını 30 gün üzerinden okuyarak yeniden faturalandırmasını talep etti.

ENERJİSA’YA ÇAĞRI

14 gün geç okumadan dolayı 150 kw sınırını aştığı için kendisine uygulanan zammı kabul etmediğini belirten Aldı, “Gelen faturayı gördüğümde adeta şok oldum. 30 günde bir okunması gereken sayaç 14 gün geç okunmuş, bundan dolayı da 150 kw’ı aşmışım. 44 gün içerisinde toplam 200 kw elektrik kullanmışım. Eğer benim faturam zamanında okunsaydı ben 150 kw’ın çok altında kullanacaktım ve bana zam yansıtılmayacaktı. Bu zor günlerde vatandaşa bu hatayı yapmamalı Enerjisa. Faturamı 30 gün üzerinden hesaplayıp bana zamsız fatura göndermeli” dedi.

MÜSAADE EDİLMEMELİ

Vatandaşın mağdur olmaması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) büyük görev düştüğünü kaydeden Aldı, “Kademeli fatura döneminde 150 kw’ı aşırıp vatandaşa zamlı fatura yansıtılmaya çalışılıyorsa buna müsaade edilmemeli. 14 gün geç okumak da nedir Allah aşkına? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, 150 kilovatsaatlik barajın değişebileceğini söyledi. İnşallah bu konuda yeni bir çalışma yapılır yoksa bu faturalar bizi çarpar” diye konuştu.

BAKAN DÖNMEZ: “VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada artan şikayetlerden dolayı kademeli tarifenin değişebileceğini belirterek şunları söylemişti: “Bu ilk defa yıl başında başladığımız bir uygulama. Bu yıl içinde, belki 6 ayda da olabilir, biz verileri alacağız. Burada vatandaşımızın 150 kilovatsaat altında kalan tüketimleri ne kadar, kaç hanemiz 150 kilovatsaatin altında kalmış, kaç hanemiz birinci kademenin üstüne çıkmış. Bu verileri alacağız, değerlendireceğiz. Hakikaten bir ihtiyaç varsa burada tekrar bir miktar değişikliğine gidebiliriz. 150 kilovatsaat dedik bundan sonra hep 150 kilovatsaat gidecek diye bir kaidemiz yok.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-