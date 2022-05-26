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Anadolu Antikacıları Derneği Başkanı Sarı vatandaşı uyardı!

Anadolu Antikacıları Derneği Başkanı Şükrü Sarı, internette online düzenlenen antika mezatları konusunda vatandaşları uyararak, “Paslanmış tenekeyi, yıpranmış kıyafeti ‘antika’ diye satmaya çalışanlar var. Dikkat!” dedi. 
Anadolu Antikacıları Derneği Başkanı Sarı vatandaşı uyardı!

Anadolu Antikacıları Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Şükrü Sarı, ülkemizdeki antika kültürü ve dernek olarak faaliyetleriyle ilgili gazetemize bilgiler verdi. Sarı, Ayrancı ile Çayyolu’nda ayda bir kez kurdukları pazarda, antika meraklılarını bir araya getirerek, bu konudaki büyük bir eksikliği giderdiklerini söyledi. 

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ÇOK SAYIDA KİŞİ EKMEK YİYOR
Antika kültürünü ileriye taşımak için büyük çaba sarf ettiklerini ve Türkiye’de antika alanında çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Sarı, “Antikacılık önemli bir meslek haline geldi. Antikada bir sektör oluştu. Antika dükkânlarının ve bu işi yapanların sayısı çoğaldı. Çok sayıda kişi bu sektörden ekmek yiyor” dedi.   

TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRMAK İSTENİYOR 
Ankara’da kurulan antika pazarlarıyla ilgili bilgi veren Sarı, “Her ayın ilk pazar günü Ayrancı’da, her ayın üçüncü pazarı ise Çayyolu’nda antika pazarı kuruyoruz. Pazarı gezerken asla rahatsızlık duymuyorsunuz. Burada aile bir aile ortamı oluşturmaya çalıştık. Şehir içi ve şehir dışından gelen esnaflarımız var. Antika meraklıları da büyük ilgi gösteriyor. Bu pazarlar için yurt dışından dahi gelenler oluyor” diye konuştu. Sarı, bu antika pazarlarının Türkiye genelinde yaygınlaşması için çalıştıklarını da anlattı. 

GENÇLERİN ANTİKAYA MERAKI NASIL?
Özellikle gençlerin antikaya merak ve ilgilerinin arttığına değinen Sarı, “Yeni nesil son zamanlarda bu antikaya önem vermeye başladı. Özellikle üniversite gençliği para koleksiyonculuğuna, taş plaklara, gramofonlara ilgi duyuyor. Biz de bu konuda gençlerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Sarı, teknolojinin gelişmesine rağmen günümüzde eski malzemelere özlemin arttığını söyledi. 

ANTİKA KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKLAŞTIRIYOR
Antika ile meşgul olan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu savunan Sarı, antika merakı olan her gence kapılarının açık olduğunu belirterek, “Özellikle gençlerimize destek vermeye çalışıyoruz. Talep edenlere pazarlarda ücretsiz stant veriyoruz” dedi. 

ONLİNE MEZATLARA DİKKAT
İnternet üzerinden online düzenlenen antika mezatları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Sarı, “İnternet ortamında antika mezatı adı altında her eski, paslanmış tenekeyi, yıpranmış kılık kıyafeti ‘antika’ diye satmaya başladılar. Bir eşyanın, malzemenin antika olabilmesi için en az 100 yılı geçmesi lazım. ‘Antika’ demek için özelliğini kaybetmemiş ve bir dönemi temsil etme özelliği olacak. Bilmeyen insanlar kandırılıyor. Bizim dernek olarak bu kişilere yaptırım uygulamamız, kontrol altında tutmamız mümkün değil; ama insanları bu konuda uyarıyoruz. Bu tür bilmediğiniz, görmediğiniz, dokunmadığınız bir şeyi almayın” sözlerini ekledi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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