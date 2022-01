Ankara Büyükşehir'in et desteği esnafın yüzünü güldürüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin” sözleriyle duyurduğu sosyal yardım alan ailelere yönelik et desteği Başkent ekonomisini de canlandırdı.

Sosyal yardım anlayışını kökten değiştiren uygulamalarla Başkentlileri buluşturan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hayata geçirdiği Başkent Kart modeli ile sosyal yardım alan ailelere destek olmayı sürdürüyor. Sistem aracılığıyla Ankara’da gıda kolisi devri kapanırken, yardım ekonomisi bir tüccarın yerine kentteki tüm esnaf gruplarına fayda sağlıyor.

En son Ankara’da 240 bin 792 ailenin Başkent Kartlarına yüklenen 100 TL tutarındaki et desteği aynı zamanda kent ekonomisine de hareket kazandırdı. Bazı kasaplar da bu desteğe kayıtsız kalmayarak Başkent Kart sahiplerine özel indirim kampanyası düzenledi.

KASAPLARIN VE YEREL ESNAFIN SATIŞLARI ARTTI

Büyükşehir Belediyesinin her ay 100 TL’lik destek ödemesi, et alışverişi yapacak olan bu aileler kadar esnafa da ekonomik yönden önemli ölçüde katkı sağlayacak.

Toplam 24 milyon 79 bin 200 TL’lik destek tutarının Başkent Kartlara yatırılmasıyla Başkent’te alışveriş hareketliliği yaşanırken, mahalle kasapları ve yerel esnafın da et satışları ciddi oranda arttı.

BAZI ESNAFLAR İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATTI

Türkiye’de ilk kez sosyal yardım alan ailelere aylık olarak yapılacak et desteği ile işleri açılan mahalle kasapları toplumsal dayanışma örneği göstererek kent genelinde Başkent Kart sahiplerine özel indirim uygulamaya başladı.

Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde hizmet veren mahalle kasabı Uğur Akçay, et desteğini duyduktan sonra harekete geçerek kendi dükkânında indirim kampanyası başlattığını şu sözlerle anlattı:

“İnternet üzerinden Mansur Başkanımızın duyurusunu gördük. Hangi gün olduğunu bilmediğimiz için beklemiyorduk. Öğlen saatlerinde bir yoğunluk yaşadık ve ürünlerimizin yüzde 80’i bitti. Hazırlıksızdık ama ertesi gün daha hazırlıklıydık. Hâlâ devam ediyor yoğunluk. Vatandaşlar da destekten çok memnun biz de. Ülkedeki ekonomik durumlar belli, onun için hem vatandaşın hem biz esnafın yüzü güldü. Bu zor zamanda Mansur Başkanımızın yaptığı hizmete biz de destek olmak istedik. Fiyatlarımızı minimum seviyeye çekip, vatandaşa biz de hizmet için varız dedik. Yüzde 10 indirim başlattık.”

MAHALLE ESNAFINA CAN SUYU OLDU

“İyilik bulaşıcıdır” anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesinin örnek uygulamasının hem Başkent’te et satışlarını hareketlendirdiğini hem de esnafın ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Türkiye Kasaplar Federasyonu ve Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Her eve bu sayede et girecek. Emeği geçenlere ben ne kadar teşekkür etsem az. Çok yoğun bir şekilde bu alışveriş sürüyor. Hem esnafımıza hem de halka son derece faydalı bir uygulama” dedi.

Et desteğinin başlamasının ardından işlerinin arttığını dile getiren mahalle esnafı, uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Hayrettin Kaptanoğlu: “Mansur Başkanın katkılarıyla, çok düşmüş olan işlerimiz, uygulamayla birlikte arttı. Bu arada ihtiyaç sahiplerinin evlerine de et girdi, esnafın da yüzü güldü. Başkanımıza destek olmak amacıyla biz de fiyatlarımızda gücümüz yettiğince indirime gittik. Allah razı olsun başkanımızdan. Özellikle ihtiyaç sahipleri uygulamadan çok memnun, herkes dua ediyor.”

-Yunus Emre Tepe: “Uygulamanın başlamasıyla bir müşteri izdihamı oldu. Şu an evinde et göremeyen birçok vatandaş et yiyebilir hale geldi. Bizim de işlerimiz yarıdan fazla artmış oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

-Alperen Yavuzkanat: “İşlerimiz neredeyse yüzde 70 arttı. Esnafa da yapılmış bir yardım oldu bu. Bir tane tavuğu bile alamayacak durumda olan müşterilerimiz vardı. Hepsi bir anda gelmeye başladı. Kıyma almaya başladılar. Herkes çok teşekkür ediyor, bir dua halindeler.”

-Feramuz Bellek: “Vatandaşlardan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Et girmeyen eve et girmiş oluyor. Bizim işlerimize de etkisi oldu. Esnafa can suyu oldu. Allah bereket versin, sağ olsun başkanımız.”

-Murat Şişman: “İki gündür çok yoğunuz. Halkımızın geri dönüşleri de çok olumlu. Bizim için de çok fazla et tüketimi oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

-Hasan Yıldırım: “Alışveriş yoğunluğu yaşadık bayağı, talep çok oldu. İlk gün etimiz kalmadı diyebiliriz. Hatta biz de erken sipariş verdik. Başkanımızdan Allah razı olsun.”

-Samet Yıldırım: “Hiç görmediğimiz, durumu olmayanlar için çok güzel bir uygulama oldu. Kırmızı et alamayan müşterimiz vardı, onlar da aldı. Hem tavuk hem de et satışlarımız yükseldi. Çok teşekkür ederiz.”

-İbrahim Bozok: “Bu destek bizim işlerimize olumlu yansıdı. Gelen müşterilerin dualarına şahit oluyoruz. Biz de vatandaş da çok memnun. Satışlarımız arttı başkana teşekkür ederiz. Esnaf olarak çok memnunuz. Şimdiye kadar böyle bir hizmet duymadım, çok güzel bir hizmet.”

-Osman Dağdeviren: “Genel olarak bu hizmetten çok memnunuz. Evine et alamayan vatandaşımız gelip alışveriş yapıyor bu sayede. İşlerimiz de arttı, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz.”

-Ramazan Seyfeli: “Çok faydası oldu bu desteğin işimiz açısından. Gerçekten ihtiyacı olan vatandaş gelip alışveriş yapıyor ve çok memnunlar. 35 yıllık İncirli Mahallesi’nde esnafım bunu bizzat gördüm. Daha önce böyle bir destek görmedim. Vatandaşın kursağından et geçmesi çok iyi oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

-Murat Arıç: “Esnafın işini çok güzel etkiledi. Esnafa bir can suyu oldu diyebiliriz. Çok güzel, çok memnunuz. Vatandaş memnun, daha önce bir uygulama yoktu.”

-Metin Önen: “Bu konuyla ilgili başkanımıza çok teşekkür ediyorum. En azından şimdiye kadar mutfağına et girmemiş vatandaş bu kartla biz de alışveriş yapabiliyor. Et temel gıda maddesi her eve girmesi lazım. Bu çalışmaların devamını bekliyoruz.”