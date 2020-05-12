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Ankara hava durumu 13 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 13.05.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 13 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (13.05.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 25 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %65

Nem en düşük %23

Rüzgar Doğu yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (AÇIK) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-157.jpg

13 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-106.jpg

13 Mayıs, 14 Mayıs, 15 Mayıs, 16 Mayıs, 17 Mayıs  2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-106.jpg

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