Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (13.05.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 25 derece
En düşük hava sıcaklığı 9 derece
Nem en yüksek %65
Nem en düşük %23
Rüzgar Doğu yönünden 10 km/sa
Ankara'da bugün hava (AÇIK) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
13 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu
13 Mayıs, 14 Mayıs, 15 Mayıs, 16 Mayıs, 17 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.