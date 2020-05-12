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Ankara hava durumu 26 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 26.05.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 26 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (26.05.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 29 derece

En düşük hava sıcaklığı 12 derece

Nem en yüksek %67

Nem en düşük %30

Rüzgar Kuzeybatı yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-165.jpg

26 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-115.jpg

26 Mayıs, 27 Mayıs, 28 Mayıs, 29 Mayıs, 30 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-116.jpg

gazeteilksayfa.com

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