Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (28.01.2022)
En yüksek hava sıcaklığı -3 derece
En düşük hava sıcaklığı -6 derece
Nem en yüksek %92
Nem en düşük %82
Rüzgar Güney yönünden 7 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
28 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu
28 Ocak, 29 Ocak, 30 Ocak, 31 Ocak, 1 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
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