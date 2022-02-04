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Ankara nüfusu güncellendi

Ankara’nın nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 83 bin 993 kişi artarak 5 milyon 747 bin 325 kişiye ulaştı.
Ankara nüfusu güncellendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları"nı açıkladı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Peki, Ankara’nın nüfusu kaç oldu? Keçiören’in nüfusu kaç? Çankaya’nın nüfusu kaç? Mamak’ın nüfusu kaç? Ankara’nın en kalabalık ilçesi neresi?

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Ankara’nın nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 83 bin 993 kişi artarak 5 milyon 747 bin 325 kişiye ulaştı. Ankara’nın en kalabalık ilçesi ise açıklanan verilere göre geçen yıl en kalabalık ilçe unvanını Keçiören’e kaptıran Çankaya, bu yıl 949 bin 265 nüfusla tekrardan liderliğe yükseldi.

Güncellenen verilere göre Ankara ilçe nüfusları şu şekilde

2022 Akyurt nüfusu: 38 588

2022 Altındağ nüfusu: 407 675

2022 Ayaş nüfusu: 13 093

2022 Bala nüfusu: 22 966

2022 Beypazarı nüfusu: 48 393

2022 Çamlıdere nüfusu: 8 350

2022 Çankaya nüfusu: 949 265

2022 Çubuk nüfusu: 91 363

2022 Elmadağ nüfusu: 44 236

2022 Etimesgut nüfusu: 606 472

2022 Evren nüfusu: 2 965

2022 Gölbaşı nüfusu: 142 961

2022 Güdül nüfusu: 8 155

2022 Haymana nüfusu: 27 298

2022 Kahramankazan nüfusu: 57 913

2022 Kalecik nüfusu: 12 502

2022 Keçiören nüfusu: 942 884

2022 Kızılcahamam nüfusu: 26 968

2022 Mamak nüfusu: 682 420

2022 Nallıhan nüfusu: 26 961

2022 Polatlı nüfusu: 127 526

2022 Pursaklar nüfusu: 159 676

2022 Sincan nüfusu: 561 411

2022 Şereflikoçhisar nüfusu: 33 475

2022 Yenimahalle nüfusu: 703 809

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