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Ankara Su Kesintisi 02 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 02 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 02 Aralık 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 02 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 02 Aralık 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 02 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 02 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

02 Aralık 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.12.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.12.2022 17:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi tepeyurt ve kırıklı Mahallelerinin su depolarinda yapilacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 02/12/2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Tepeyurt ve Kırıklı Mahalleleri.

Arıza Tarihi: 2.12.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 2.12.2022 17:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi bahçelievler mahallesi Ankara caddesinde yol genişletme çalışması nedeniyle 02/12/2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacak.

Etkilenen Yerler: 279, 283, 281, 319, 316, 281/1, 321, 320 sokaklar.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.12.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.12.2022 12:00:00
Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Abdülhamit Caddesinde dağıtım şebeke hattında oluşan arıza sebebi ile su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Abdülhamit Caddesi ve Hacıkara Mahallesinin bir kısmı.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.12.2022 15:20:00
Tamir Tarihi: 2.12.2022 17:00:00
Detay: Barbaros Mahallesi Karaca Caddesinde oluşan 100 lük pvc boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanmıştır.

Etkilenen Yerler: Barbaros Mahallesi Ferda Caddesi ve Karaca Caddesi’ne bağlı sokaklar.

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