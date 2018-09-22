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Ankara Su Kesintisi 13 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 13 Mayıs 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 13 Mayıs 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 13 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 13 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 13 Mayıs 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

13 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 13.05.2022 22:00:00
Tamir Tarihi: 14.05.2022 06:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ TURKUAZ MAHALLESİ 63889 ADA VE ÇEVRESİNDE İMALATI TAMAMLANAN İÇME SUYU İLAVE ŞEBEKE HATTININ MEVCUT HATTA BAĞLANTI ÇALIŞMALARININ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR BUNDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: TURKUAZ MAHALLESİ 4305 SOKAK-4306 SOKAK VE 4307 SOKAKLAR SU ALAMAYACAKTIR

 

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.05.2022 07:00:00
Tamir Tarihi: 13.05.2022 13:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 4028. CADDE İÇERİSİNDE Ø100 ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ 4028. CADDE VE ÇAMLICA AYRAN CİVARI

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 13.05.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 13.05.2022 17:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Yeni Mahalle Barbaros Caddesi üzerinde su şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Yeni Mahalle Bir Bölümü, İstiklal Mahallesi Bir Bölümü

 

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 13.05.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 13.05.2022 14:00:00
Detay: ÇUBUK İLCESİ GÜLDARPI MAHALLESİ ANKARA BULVARINDA 125 LİK PVC SU BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 09:30 SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER GÜLDARPI MAHALLESİ BÜTÜN KISMI TAHMİNİ SULARIN VERİLİŞİ 14:00

 

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 13.05.2022 09:40:00
Tamir Tarihi: 13.05.2022 11:40:00
Detay: Yenidoga mah inönü cad içerısındekı su arızasından dolayı saat 9/40 ile11/40 saalerı arası su kesıntısı yapılacakdır.
Etkilenen Yerler: Yenidogan mah ve yenipınar mah

 

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