Ankara Su Kesintisi 16 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 16 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.05.2022 05:00:00
Tamir Tarihi: 16.05.2022 10:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ BAŞKENT BULVARI BANKNOT SİTESİ GİRİŞİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BANKNOT SİTESİ
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.05.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 16.05.2022 17:00:00
Detay: ARIZA TARİH VE SAAT BAŞLANGIÇ : 16.05.2022 - 08:00 BİTİŞ : 16.05.2022 - 17:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi, Zümrüt Sokak üzerinde su şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER: Şentepe Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Gülveren Mahallesi
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Gülveren Mahallesi
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.05.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 16.05.2022 12:00:00
Detay: Bey tepe mahallesi Melikşah caddesi ile 1668 sokak köşesinde Büyükşehir çalışma esnasında 110'luk pe boru hattına hasar vermesinden dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Soy altın sitesi , bilim sitesi ve civarları
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