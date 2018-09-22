Ankara Su Kesintisi 18 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 18 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
18 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.05.2022 22:00:00
Tamir Tarihi: 18.05.2022 14:00:00
Detay: Törekent mah. Ahmet Andiçen cd si içerisinde Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca İhaleten yüklenici Firma tarafından döşenen içme suyu hatlarının devreye alınabilmesi için bağlantı çalışmasından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Törekent Mahallesi Fatih Mahallesi Gökçek Mahallesi Mevlana Mahallesi
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.05.2022 08:45:00
Tamir Tarihi: 18.05.2022 13:00:00
Detay: ZAFER MAH. MENTEŞE CADDESİ NO :3 OLUŞAN SU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ, YENİ MAHALLE BİR BÖLÜMÜ, KURTULUŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
NALLIHAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.05.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.05.2022 17:00:00
Detay: Plansız Kesinti: Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesinde Enerji Sa kaynaklı Elektrik kesintisi nedeniyle su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Çayırhan Mahallesi Geneli
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.05.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 18.05.2022 16:00:00
Detay: ÇUBUK İLCESİ ESENBOGA MAHALLESİ KAYI SOKAK,TA 100 LÜK POLİETİLEN BORU HAT DÖŞEMESİ NEDENİYLE SAAT 09:30 SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER KAYI SOKAK VE ESENBOGA MAHALLESİ BİR KISMI TAHMİNİ SULARIN VERİLİŞİ SAAT 16:00
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.05.2022 10:50:00
Tamir Tarihi: 18.05.2022 13:00:00
Detay: ÇAMLICA MAHALLESİ İLHAN SOKAK NO 3 SU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ÇAMLICA MAHALLESİNİN TAMAMI, MEHMET AKİF MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ
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