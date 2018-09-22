Ankara Su Kesintisi 20 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 20 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 20 Mayıs 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.05.2022 16:00:00
Tamir Tarihi: 19.05.2022 18:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ 75YIL BULVARI YENİ ADI İLE CEBGİZ ÖZALP CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ CENGİZ ÖZALP CAD VE BİR KISMI
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.05.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 20.05.2022 13:00:00
Detay: GÜLVEREN MAHALLESİ İSMET YILDIZ CADDESİ OLUŞAN SU ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ YENİ SANAYİ MEVKİİ
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