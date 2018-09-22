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Ankara Su Kesintisi 24 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 24 Mayıs 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 24 Mayıs 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 24 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 24 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 24 Mayıs 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

24 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.05.2022 10:30:00
Tamir Tarihi: 24.05.2022 14:00:00
Detay: PLANSIZ KESİNTİ : ALİAĞA MAH NAMIK KEMAL CADDESİNDE MEYDANA GELEN Ø110 PE100 DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE BELİRLİ BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAPIALCAKTIR.
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ, ALİAĞA MAH, HACIBEY MAH, YAZI MAH, NASUHPAŞA MAH

 

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.05.2022 22:00:00
Tamir Tarihi: 25.05.2022 04:00:00
Detay: Su inşaat Dairesi Başkanlığı uhdesinde Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi T-43 su deposundaki Q500'lük çelik boru bağlantısı için 24.05.2022 saat 22:00 ile 25.05.2022 saat 04:00 arası su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Çankaya İlçesi Prof. A. Taner Kışlalı Mahallesi tamamı, Beytepe ve Mutlukent Mahallelerinin bir kısmı ve Angora Evleri.

 

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