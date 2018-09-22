Ankara Su Kesintisi 25 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 25 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
25 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.05.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 25.05.2022 11:30:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Körler Mahallesi Yeni Cami Sokak PVC 90'LIK İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: Körler-Beyler- Yayalar Mahallesi
KALECİK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.12.1899 10:00:00
Tamir Tarihi: 25.05.2022 15:00:00
Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Halit Cevri Aslangil Mahallesi içme suyu pompa hattını besleyen pompanın enerji hatlarında oluşan Enerjisa kaynaklı (direk arızası) arıza sebebiyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ TAMAMI
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