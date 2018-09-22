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Ankara Su Kesintisi 26 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 26 Mayıs 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 26 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 26 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

26 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.05.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 26.05.2022 17:30:00
Detay: KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAZIM ORBAY.MH.428.CADDEDE YAĞMUR SUYU HATTI DÖŞEMESİ YAPIYUGÜZERGAH ÜSTÜNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTININ DEPLASE YAPILMASI İÇİN SAAT:09/00-17/00.SAATLERİ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: TÜRKÖZÜ MAHALLESİNİN TAMAMI İLE KUTLU, MUTLU, KAZIM ORBAY MAHALLELERİNİN ALT KOTLARI

 

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.05.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 26.05.2022 13:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Beyler Mahallesi Mustafa Talat Gürel Caddesi 90 lık PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Beyler-Yayalar

 

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.05.2022 09:40:00
Tamir Tarihi: 26.05.2022 11:00:00
Detay: Elmadağ yenice mah gül sokaktaki arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: yenice mah İsmetpaşa mah Yenipınar mah üst kotları

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.05.2022 11:00:00
Tamir Tarihi: 26.05.2022 18:00:00
Detay: DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Mehmet Akif Mahallesi, Kara Mustafa Caddesi’nde su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mahallesi Bir Bölümü

 

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.05.2022 10:30:00
Tamir Tarihi: 26.05.2022 15:00:00
Detay: Bağlıca mahallesi tsw 37 pompasında arıza meydana geldiği için Bağlıca köy içi ve Gökçekent sitesinde su kesintisi yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Bağlıca köy içi ve Gökçe kent sitesi

 

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