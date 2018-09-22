Ankara Su Kesintisi 26 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 26 Mayıs 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?