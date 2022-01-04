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Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!

Başkent'te dolmuş ücretleri de zamdan nasibini aldı. Başkent'te yeni tarifeye göre, tam 5 ile 6 TL, öğrenci ise 3 TL oldu.
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!

2022 yılına girilmesiyle birlikte zam yağmuruna toplu ulaşım eklendi. yeni yılla birlikte Doğalgaz zammı, motorin zammı, EGO'ya zam derken şimdide dolmuş ücretleri zamlandı.

ANKARA DOLMUŞUNA ZAM!

Ankara'da dolmuşların zamlı ücretleri tam 5 ile 6 TL, öğrenci ise 3 TL oldu.

Ankara'da zamlı yeni fiyat tarifesiyle tam biniş 3,25 liradan 4,5 liraya, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 liraya çıktı.

OTOBÜS FİYATLARIDA ZAMLANMIŞTI...

Ankara'da toplu taşıma ücretlerinde yapılan fiyat artışı ile ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri, validatör olan özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) tam biniş 4,5 lira, öğrenci biniş ücreti 2,5 lira olurken, transfer ücreti bu tutarların yarısı olarak belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nün yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin hazırladığı teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) karara bağlandı.

Buna göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu. Öğrencilerin 200 biniş karşılığında 60 liraya satın aldığı abonman uygulaması, 225 biniş için 75 lira olarak karara bağlandı. Transfer ücretleri ise bu tutarların yarısı olarak belirlendi.

Yeni tarife, ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri ile validatör olan ÖHO ve ÖTA'da 5 Ocak 2022'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

ANKARA DOLMUŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte dolmuş ücretlerinin yeni tarife listesi...

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