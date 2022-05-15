Avrupa Günü etkinliklerinde Ceza, Hayko Cepkin ve Mercan Dede aynı sahneyi paylaştı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından, düzenlenen Avrupa Günü etkinliklerinde Ceza, Hayko Cepkin ve Mercan Dede ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde Ankaralı gençlere konser verdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından, "Umudumuz Hep Genç" sloganı ile düzenlenen Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında Başkent’te ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza konser verdi. Üç sanatçının ilk kez aynı sayneyi paylaştığı konsere, gençler yoğun ilgi gösterdi.

“UMUDUMUZ HEP GENÇ”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından, "Umudumuz Hep Genç" sloganı ile düzenlenen Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında 14 Mayıs Cumartesi akşamı düzenlenen etkinlğin açılışını Mercan Dede yaptı. Mercan Dede'nin ardından Türkiye'de rap müziğinin öncülerinden Ceza sahne aldı. Büyük ilgi ile dinlenen konserin kapanış konuğu ise rock müziği ile ön plana çıkan Hayko Cepkin oldu. Konser Cepkin ve Ceza'nın beraber sahne almasıyla sonlandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA